RIZIN.54の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

格闘技イベント「RIZIN.54」が、8月11日(火・祝)に開催される。

本記事では、「RIZIN.54」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN.54｜開催概要

「RIZIN.54」は8月11日(火・祝)、TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。

12:30開場、14:00イベント開始を予定している。

項目 内容 大会名 RIZIN.54 開催日 2026年8月11日(火・祝) 開場 12:30 開始 14:00 会場 TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区) 試合数 全10試合予定

対戦カード

「RIZIN.54」では、10試合が実施予定となっている。

メインカード(第10試合)では、秋元強真が、前RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケ（ブラジル）と対戦。メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

試合 対戦カード ルール 階級 第10試合 クレベル・コイケ vs. 秋元強真 RIZIN MMAルール（5分3R） 66.0kg 第9試合 佐藤将光 vs. パッチー・ミックス RIZIN MMAルール（5分3R） 61.0kg 第8試合 伊藤裕樹 vs. アリベク・ガジャマトフ RIZIN MMAルール（5分3R） 57.0kg 第7試合 上田幹雄 vs. エドポロキング RIZIN MMAルール（5分3R） 120.0kg 第6試合 スダリオ剛 vs. 酒井リョウ RIZIN MMAルール（5分3R） 120.0kg 第5試合 摩嶋一整 vs. 武田光司 RIZIN MMAルール（5分3R） 66.0kg 第4試合 後藤丈治 vs. アジズベク・テミロフ RIZIN MMAルール（5分3R） 61.0kg 第3試合 平本丈 vs. ジョリー RIZIN MMAルール（5分3R） 57.0kg 第2試合 直樹 vs. 細川一颯 RIZIN MMAルール（5分3R） 69.0kg 第1試合 水野新太 vs. リー・カイウェン RIZIN MMAルール（5分3R） 66.0kg

※対戦カードは変更になる可能性あり。

RIZIN.54｜放送・配信

2026年8月11日(火・祝)に行われる「RIZIN.54」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

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PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム お得情報 8月11日(火・祝)

13:00〜 前売 ¥5,500

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①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください