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Yuta Tokuma

RIZIN.54の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

格闘技イベント「RIZIN.54」の対戦カード・試合順、視聴方法を紹介。

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格闘技イベント「RIZIN.54」が、8月11日(火・祝)に開催される。

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本記事では、「RIZIN.54」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN.54｜開催概要

「RIZIN.54」は8月11日(火・祝)、TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。

12:30開場、14:00イベント開始を予定している。

項目内容
大会名RIZIN.54
開催日2026年8月11日(火・祝)
開場12:30
開始14:00
会場TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
試合数全10試合予定

対戦カード

「RIZIN.54」では、10試合が実施予定となっている。

メインカード(第10試合)では、秋元強真が、前RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケ（ブラジル）と対戦。メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

試合対戦カードルール階級
第10試合クレベル・コイケ vs. 秋元強真RIZIN MMAルール（5分3R）66.0kg
第9試合佐藤将光 vs. パッチー・ミックスRIZIN MMAルール（5分3R）61.0kg
第8試合伊藤裕樹 vs. アリベク・ガジャマトフRIZIN MMAルール（5分3R）57.0kg
第7試合上田幹雄 vs. エドポロキングRIZIN MMAルール（5分3R）120.0kg
第6試合スダリオ剛 vs. 酒井リョウRIZIN MMAルール（5分3R）120.0kg
第5試合摩嶋一整 vs. 武田光司RIZIN MMAルール（5分3R）66.0kg
第4試合後藤丈治 vs. アジズベク・テミロフRIZIN MMAルール（5分3R）61.0kg
第3試合平本丈 vs. ジョリーRIZIN MMAルール（5分3R）57.0kg
第2試合直樹 vs. 細川一颯RIZIN MMAルール（5分3R）69.0kg
第1試合水野新太 vs. リー・カイウェンRIZIN MMAルール（5分3R）66.0kg

※対戦カードは変更になる可能性あり。

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RIZIN.54｜放送・配信

2026年8月11日(火・祝)に行われる「RIZIN.54」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

  • ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
  • U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
  • スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
  • RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
  • RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時PPVチケット料金(税込)プラットフォームお得情報
8月11日(火・祝)
13:00〜		前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
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①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
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③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください

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