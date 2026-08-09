RIZIN.54の対戦カード・試合順・テレビ放送予定

格闘技イベント「RIZIN.54」が、8月11日(火・祝)に開催される。
本記事では、「RIZIN.54」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
RIZIN.54｜開催概要
「RIZIN.54」は8月11日(火・祝)、TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催される。
12:30開場、14:00イベント開始を予定している。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN.54
|開催日
|2026年8月11日(火・祝)
|開場
|12:30
|開始
|14:00
|会場
|TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
|試合数
|全10試合予定
対戦カード
「RIZIN.54」では、10試合が実施予定となっている。
メインカード(第10試合)では、秋元強真が、前RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケ（ブラジル）と対戦。メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。
|試合
|対戦カード
|ルール
|階級
|第10試合
|クレベル・コイケ vs. 秋元強真
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|66.0kg
|第9試合
|佐藤将光 vs. パッチー・ミックス
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|61.0kg
|第8試合
|伊藤裕樹 vs. アリベク・ガジャマトフ
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|57.0kg
|第7試合
|上田幹雄 vs. エドポロキング
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|120.0kg
|第6試合
|スダリオ剛 vs. 酒井リョウ
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|120.0kg
|第5試合
|摩嶋一整 vs. 武田光司
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|66.0kg
|第4試合
|後藤丈治 vs. アジズベク・テミロフ
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|61.0kg
|第3試合
|平本丈 vs. ジョリー
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|57.0kg
|第2試合
|直樹 vs. 細川一颯
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|69.0kg
|第1試合
|水野新太 vs. リー・カイウェン
|RIZIN MMAルール（5分3R）
|66.0kg
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN.54｜放送・配信
2026年8月11日(火・祝)に行われる「RIZIN.54」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
- U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|8月11日(火・祝)
13:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|U-NEXT
|「31日間無料トライアル」初回登録で、
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|8月11日(火・祝)
13:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|ABEMA
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|8月11日(火・祝)
13:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN 100 CLUB
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|8月11日(火・祝)
13:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|8月11日(火・祝)
13:00〜
|¥6,000
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キャッシュバック適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください