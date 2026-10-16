安保瑠輝也の次戦はいつ？ONE SAMURAI 4の対戦相手は？

安保瑠輝也の次戦が、2026年10月17日(土)に東京・有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 4」で行われる。

本記事では、安保瑠輝也の次戦の試合日程、対戦相手を紹介する。

安保瑠輝也の次戦はいつ？

安保瑠輝也の次戦は、2026年10月17日(土)に東京・有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 4」で行われる。

大会は14:30開場、16:00本戦開始予定。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 4 開催日 2026年10月17日(土) 開場 14:30 本戦開始 16:00 会場 有明アリーナ

安保瑠輝也の試合順は？

安保瑠輝也対ボグダン・シュマロフは、全12試合中の第8試合に組まれている。

大会後半に配置されており、その後にはフェザー級キックボクシングのトーナメント準決勝や世界タイトルマッチが続く。

試合順 対戦カード ルール 第8試合 安保瑠輝也 vs. ボグダン・シュマロフ ONEライト級キックボクシング

本戦は16:00開始予定だが、各試合の進行状況によって安保の試合開始時間は前後する可能性がある。

安保瑠輝也の対戦相手は？

安保瑠輝也は、ボグダン・シュマロフとONEライト級キックボクシングルールで対戦する。

試合は77.1kg以下のライト級、3分3ラウンドで実施される予定だ。

項目 内容 対戦カード 安保瑠輝也 vs. ボグダン・シュマロフ 対戦相手 ボグダン・シュマロフ 国籍 ブルガリア 所属 SB Gym 階級 ONEライト級 契約体重 77.1kg以下 ルール キックボクシング ラウンド 3分3R

安保瑠輝也vsシュマロフの見どころ

安保にとって今回の一戦は、ライト級へ階級を上げて臨む復帰戦となる。

前戦のマラット・グレゴリアン戦では減量に苦しんだ経験があり、今回は1階級上のライト級を舞台に再スタートを切る。

対するシュマロフは、ONEで3勝を挙げ、すべてKOまたはTKOで勝利しているブルガリアのハードパンチャー。100％のフィニッシュ率を誇る相手に対し、安保が持ち味のスピードと爆発力を生かせるかがポイントとなる。

ONE SAMURAI 4はどこで見れる？

「ONE SAMURAI 4」は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はないため、大会を視聴する場合はU-NEXTを利用する必要がある。

放送・配信サービス 視聴可否 内容 U-NEXT ○ 独占ライブ配信 地上波テレビ × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし

U-NEXTでは、2026年10月17日(土)14:30からライブ配信を開始。本戦は16:00開始予定となっている。

ONE SAMURAI 4は見放題対象となっており、U-NEXTの月額プラン会員であればPPVチケットなどの追加料金は不要だ。また、初めてU-NEXTに登録する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、無料期間中でも追加料金なしでONE SAMURAI 4を視聴できる。

ライブ配信終了後は見逃し配信も予定されており、準備が整い次第、2026年12月5日(土)23:59まで視聴可能となる。

対応デバイスはスマートフォン、タブレット、パソコンのほか、Amazon Fire TV、スマートTV、Apple TV、PlayStation 4/5など。テレビの大画面で大会を楽しむこともできる。大会当日はアクセス集中によって登録制限が発生する可能性もあるため、視聴予定の場合は前日までにU-NEXTへの登録を済ませておくといい。

ONE SAMURAI 4｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 4」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 4」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXT

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



