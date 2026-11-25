「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」が、11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで開催される。

本記事では、力石政法の次戦はいつなのか、対戦相手は誰になるのかなどを紹介する。

力石政法の次戦はいつ？

力石政法の次戦は11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで行われる「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」となる。60.0kg契約8回戦の一戦で、対戦相手はフィリピンのメルチョール・ロダとなる。

WBA世界S・フェザー級5位の力石は、鋭い左ストレートや左ボディアッパーを武器とするサウスポー。相手の出方を見極めながら試合を組み立てる、優れた戦術眼も持ち味だ。兄・矢吹正道（緑）との同日出場は9年ぶり。世界を見据える力石が弟として先にリングに上がり、勝利を収めて兄の試合へ最高のバトンを渡したい。

また、同イベントでは世界タイトルマッチを2試合実施。WBA世界ミニマム級タイトルマッチの石井武志vsザイヴァージョン・メデシロ、IBF世界フライ級タイトルマッチの矢吹正道vsミエル・ファハルドが行われる。

階級・タイトル 対戦カード 60.0kg契約 力石政法（大橋）vs.メルチョール・ロダ（フィリピン）

力石政法の対戦相手は？

力石が対戦するのはフィリピン出身のプロボクサー、メルチョール・ロダ（Melchor Roda）となる。

2015年にプロデビューし、現在29歳。戦績は16戦10勝（6KO）6敗となっている。日本では、2025年4月5日には後楽園ホールで元IBF世界スーパーフェザー級王者の尾川堅一選手と対戦し、5回終了時棄権によるKO負けを喫している。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜放送・配信

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、11月26日(木)15時30分から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 11月26日(木)15:30開演 Leminoプレミアム ライブ配信

見逃し配信：11/26(木)23:00～/12/10(木)23:59

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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