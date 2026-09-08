RENAの次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

格闘技イベント「超RIZIN.5」にRENAが出場する。
本記事では、RENAの次戦について試合日程・対戦相手・視聴方法を紹介する。
RENAの次戦｜日程
RENAは9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」に出場。第2試合でナターシャ・クジュティナと対戦する。
「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。
項目
内容
大会名
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
開催日
9月10日(木)
開場
14:00
開始
16:00
会場
京セラドーム大阪
試合数
全8試合
RENAの次戦｜対戦相手
RENAは、「超RIZIN.5」でナターシャ・クジュティナと対戦する。
ナターシャ・クジュティナはリオデジャネイロオリンピック柔道女子52kg級銅メダリスト。RIZINデビュー戦では、同じく柔道出身で元RIZIN王者の浜崎朱加に1Rアームロックで勝利した。現在破竹の9連勝中だ。
RENA
項目
ナターシャ・クジュティナ
大阪府
出身地
ロシア
1991年6月29日
生年月日
1993年12月7日
160cm
身長
170cm
156cm
リーチ
170cm
49.0kg
体重
66.0kg
RENAの次戦｜放送・配信
「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
配信日時
PPVチケット料金(税込)
プラットフォーム
お得情報
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
ABEMAプレミアム登録で現金3,500円キャッシュバック！
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN 100 CLUB
RIZIN公式の定額制動画サービス
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN LIVE
全試合をリアルタイム生配信！
9/10(木)15:00〜
当日¥6,900
スカパー！
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- 対象期間内にPPVチケットを購入
- 満18歳以上
- キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください