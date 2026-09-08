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Yuta Tokuma

RENAの次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

【超RIZIN.5】RENAの次戦について、試合日程・対戦相手・視聴方法などを紹介。

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格闘技イベント「超RIZIN.5」にRENAが出場する。

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本記事では、RENAの次戦について試合日程・対戦相手・視聴方法を紹介する。

RENAの次戦｜日程

RENAは9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」に出場。第2試合でナターシャ・クジュティナと対戦する。

「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。

項目

内容

大会名

超RIZIN.5 浪速の超復活祭り

開催日

9月10日(木)

開場

14:00

開始

16:00

会場

京セラドーム大阪

試合数

全8試合

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RENAの次戦｜対戦相手

RENAは、「超RIZIN.5」でナターシャ・クジュティナと対戦する。

ナターシャ・クジュティナはリオデジャネイロオリンピック柔道女子52kg級銅メダリスト。RIZINデビュー戦では、同じく柔道出身で元RIZIN王者の浜崎朱加に1Rアームロックで勝利した。現在破竹の9連勝中だ。

RENA

項目

ナターシャ・クジュティナ

大阪府

出身地

ロシア

1991年6月29日

生年月日

1993年12月7日

160cm

身長

170cm

156cm

リーチ

170cm

49.0kg

体重

66.0kg

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RENAの次戦｜放送・配信

「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

  • ABEMA：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）
  • スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
  • RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
  • RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時

PPVチケット料金(税込)

プラットフォーム

お得情報

9/10(木)15:00〜

前売¥6,500
当日¥6,900
アーカイブ¥5,000

ABEMA

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前売¥6,500
当日¥6,900
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RIZIN 100 CLUB

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9/10(木)15:00〜

前売¥6,500
当日¥6,900
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9/10(木)15:00〜

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まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

  1. 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
  2. 登録後、解約せずに次回更新日時ま開場で継続
  3. 対象期間内にPPVチケットを購入
  4. 満18歳以上
  5. キャンペーン終了までにメールアドレス設定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください

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