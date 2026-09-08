平本蓮の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

格闘技イベント「超RIZIN.5」に平本蓮が出場する。
本記事では、平本蓮の次戦について試合日程・対戦相手・視聴方法を紹介する。
平本蓮の次戦はいつ？試合日程
平本蓮は9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」に出場。第6試合でカルシャガ・ダウトベックと対戦する。
「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。
項目
内容
大会名
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
開催日
9月10日(木)
開場
14:00
開始
16:00
会場
京セラドーム大阪
試合数
全8試合
平本蓮｜次戦の対戦相手は？
約2年ぶりとなるMMA復帰戦となる平本蓮は、「超RIZIN.5」でカルシャガ・ダウトベックと対戦。RIZINフェザー級タイトル戦線へ、強豪との一線を迎える。
ダウトベックは19勝中15KO/TKO。破壊力抜群のフィニッシュを誇り、7月の広島大会でも萩原京平を1ラウンドで粉砕している。強打を武器としており、平本蓮との打ち合いも予想されるカードだ。
平本蓮
項目
カルシャガ・ダウトベック
東京都
出身地
カザフスタン
1998年6月27日
生年月日
1993年12月7日
174cm
身長
170cm
179cm
リーチ
170cm
66.0kg
体重
66.0kg
平本蓮の次戦｜テレビ放送・ネット配信
「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
配信日時
PPVチケット料金(税込)
プラットフォーム
お得情報
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
ABEMAプレミアム登録で現金3,500円キャッシュバック！
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN 100 CLUB
RIZIN公式の定額制動画サービス
9/10(木)15:00〜
前売¥6,500
RIZIN LIVE
全試合をリアルタイム生配信！
9/10(木)15:00〜
当日¥6,900
スカパー！
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キャッシュバック適用条件は以下の通り。
- 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
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- 対象期間内にPPVチケットを購入
- 満18歳以上
- キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください