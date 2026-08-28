鶴屋怜vsケビン・ボルハスのテレビ放送・ネット配信予定は？UFCファイトナイト上海の視聴方法まとめ

日本の総合格闘家・鶴屋怜が、2026年8月29日に中国・上海で開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)でケビン・ボルハスと対戦する。

本記事では、鶴屋怜vsケビン・ボルハスの試合日程、中継予定を紹介する。

鶴屋怜vsケビン・ボルハスの日程は？

鶴屋怜vsケビン・ボルハスは、2026年8月29日(土)に中国・上海で開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)で行われる。

鶴屋の試合はプレリミナリーカードに組まれており、プレリムは日本時間16:00から開始予定。メインカードは19:00からスタートする。

なお、鶴屋vsボルハスの具体的な試合開始時刻は当日の試合進行によって前後する可能性があるため、プレリミナリーカード開始時刻からチェックしておきたい。

項目 内容 対戦カード 鶴屋怜 vs ケビン・ボルハス 開催日 2026年8月29日(土) プレリミナリーカード開始 16:00～(日本時間) メインカード開始 19:00～(日本時間) 大会 UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song 開催地 中国・上海

UFCファイトナイト上海の対戦カード一覧は？

2026年8月29日に開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)では、メインイベントのウマル・ヌルマゴメドフvsソン・ヤドンを筆頭に、複数の注目カードが組まれている。

日本勢では朝倉海がメインカードでアオリ・チロンと対戦し、鶴屋怜はプレリミナリーカードでケビン・ボルハスと激突する。鶴屋にとってはUFCフライ級での上位進出を狙ううえでも重要な一戦となる。

そのほか、女子ストロー級のヤン・シャオナンvsデニージ・ゴミス、フライ級のス・ムダルジvsアレックス・ペレスなども予定されている。現在発表されている主な対戦カードは以下の通り。

区分 階級 対戦カード メインカード バンタム級 ウマル・ヌルマゴメドフ vs ソン・ヤドン メインカード 女子ストロー級 ヤン・シャオナン vs デニージ・ゴミス メインカード バンタム級 アオリ・チロン vs 朝倉海 メインカード フライ級 ス・ムダルジ vs アレックス・ペレス メインカード ライトヘビー級 リュウ・ツァー vs ジュニア・タファ メインカード フライ級 ナムスライ・バトバヤル vs アンドレ・リマ プレリミナリーカード フェザー級 ジャック・ジェンキンス vs ショーン・ウッドソン プレリミナリーカード フライ級 鶴屋怜 vs ケビン・ボルハス プレリミナリーカード 女子ストロー級 ション・ジンナン vs ジュリア・ポラストリ

鶴屋怜vsケビン・ボルハスのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年8月29日(土)に「UFCファイトナイト上海」で行われる鶴屋怜vsケビン・ボルハスは、ネット配信サービスを通じてライブ視聴できる。

鶴屋の試合はプレリミナリーカードに組まれており、プレリムは日本時間16:00からスタート予定。メインカードは19:00開始となるため、鶴屋の試合を見たい場合はプレリム開始時刻からチェックしておきたい。

配信はU-NEXTとUFC Fight Passで実施予定。U-NEXTでは通常プランに加入すれば追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用可能だ。UFC Fight Passでは日本語実況・解説を選択して視聴できる。

サービス 放送・配信 開始時間 視聴方法 U-NEXT ネット配信 8月29日(土)16:00～ ライブ配信／通常プランで追加料金なし UFC Fight Pass ネット配信 8月29日(土)16:00～ ライブ配信／日本語実況・解説を選択可能 地上波 テレビ - 放送予定なし BS・CS テレビ - 放送予定なし

鶴屋怜vsケビン・ボルハスのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、鶴屋怜vsケビン・ボルハスは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。