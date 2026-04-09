なでしこジャパンとアメリカの通算対戦成績は？過去の試合結果・勝敗データまとめ

なでしこジャパンとアメリカ女子代表は、女子サッカー界を代表する強豪同士として長年にわたり数々の勝負を繰り広げてきた。

本記事では、なでしこジャパンとアメリカ女子代表の通算対戦成績を紹介する。

なでしこジャパンとアメリカ女子代表の通算対戦成績は？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表は、女子サッカー界を代表するライバル関係にあり、これまで数多くの国際大会で激突してきた。両チームの対戦成績は、その実力差や時代ごとの勢力図を映し出す指標として注目されている。

日本サッカー協会(JFA)のデータによると、両者の通算対戦成績は41試合で日本の2勝8分31敗(33得点107失点)。長年にわたりアメリカが優位に立つ構図が続いている。

日本の勝利は過去2度で、2012年のアルガルベカップでの1-0の勝利に加え、2025年のSheBelieves Cupでは2-1で勝利を収めている。特に2025年の一戦は、近年の勢力差を縮める象徴的な結果として位置づけられる。

なお、2011年のFIFA女子ワールドカップ決勝はPK戦の末に日本が優勝を果たしたが、公式記録上は引き分けとして扱われる点には注意が必要だ。

直近の対戦では勝敗が拮抗しつつあるものの、五輪では未だ勝利がなく、依然として高い壁として立ちはだかる存在であることに変わりはない。それでも近年の勝利は、なでしこジャパンにとって大きな前進となっている。

項目 内容 試合数 41試合 日本の成績 2勝8分31敗 得点 33得点 失点 107失点 主な勝利 2012年アルガルベカップ、2025年SheBelieves Cup 備考 2011年W杯決勝はPK勝利も記録上は引き分け

なでしこジャパンとアメリカ女子代表の対戦日程は？

なでしこジャパン(日本女子代表)は、2026年4月にアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦を実施する。女子サッカー界を代表する両チームの対戦は毎回高い注目を集めており、今回も各地で熱戦が期待される。

シリーズはアメリカ国内で開催され、第1戦はカリフォルニア州サンノゼ、第2戦はワシントン州シアトル、第3戦はコロラド州コマースシティと、異なる地域を巡る形で行われる。各試合とも現地時間と日本時間で日付が異なるため、視聴の際には時間の確認が重要となる。

近年は両チームの実力差が縮まりつつあり、2025年のSheBelieves Cupでの勝利など、日本にとっても手応えのある対戦が続いている。今回の3連戦は、今後の主要大会に向けた重要なテストマッチとして位置づけられる。

試合 日本時間 現地時間 会場 第1戦 4月12日(日) 06:30 4月11日(土) 14:30 ペイパル・パーク(サンノゼ) 第2戦 4月15日(水) 11:00 4月14日(火) 19:00 ルーメン・フィールド(シアトル) 第3戦 4月18日(土) 10:00 4月17日(金) 19:00 ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コマースシティ)

なでしこジャパン対アメリカ女子代表の放送・配信予定は？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦は、動画配信サービス『ABEMA』で国内独占無料生中継されることが決定している。地上波およびBS・CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴はインターネット配信が中心となる。

配信は全3試合ともにライブ中継が実施され、日本時間にあわせたスケジュールで視聴可能。スマートフォンやパソコンに加え、対応するスマートテレビやストリーミングデバイスからもアクセスできる環境が整っている。

また、ABEMAでは無料配信に加えて『ABEMAプレミアム』への加入により、追っかけ再生や見逃し視聴などの機能も利用できる。リアルタイムで観戦できない場合でも、好きなタイミングで試合を振り返ることが可能となる点は大きなメリットだ。

今回の3連戦は、アジア制覇を果たしたなでしこジャパンにとって、2027年女子ワールドカップに向けた重要な強化試合となる。世界トップクラスのアメリカを相手にどのようなパフォーマンスを見せるのかにも注目が集まる。

試合 配信日時(日本時間) 配信サービス 第1戦 4月12日(日) 06:30 ABEMA 第2戦 4月15日(水) 11:00 ABEMA 第3戦 4月18日(土) 10:00 ABEMA

なでしこジャパン対アメリカ女子代表を視聴するならABEMAプレミアムがおすすめ！

前述のとおり、なでしこジャパン対アメリカ女子代表の注目カードを快適に楽しむなら、ABEMAプレミアムの活用も有力な選択肢となる。無料視聴でも観戦自体は可能だが、利用できる機能には明確な違いがある。

有料プランでは広告が挿入されず、プレーの流れを途切れさせることなく試合に没入できる。さらに、配信中でも任意のシーンから再生できる追っかけ機能や、試合終了後にフルで振り返れる見逃し視聴にも対応し、観戦スタイルの幅が広がる。

加えて、プレミアム限定コンテンツも充実しており、約4万エピソード以上の作品をラインナップ。ダウンロード機能を使えば、外出先でも通信量を気にせず視聴できる環境が整う。

見逃し視聴時には当時のコメントも再現されるため、ライブに近い臨場感を追体験できる点も魅力。スマートフォンやPC、テレビなど複数デバイスに対応し、場所を選ばず楽しめる。

契約はいつでも解約可能で、継続の縛りがない点も安心材料となる。さらに、新作映画のレンタル割引やPPVチケットの優待なども用意されており、スポーツ観戦以外でも活用しやすいサービスとなっている。

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