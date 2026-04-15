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「楽天お買い物マラソン」は4月17日(金)1時59分まで！セール会場はこちら
Aoi Fujimiya

2026年4月の楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？半額セール・狙い目アイテムまとめ

【2026年4月】楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？開催日程・キャンペーン内容・ポイント還元攻略・半額以下の狙い目アイテムを紹介。

4/4(土)～10(金)に開催

楽天お買い物マラソン

楽天お買い物マラソンでお得にお買い物！

開催期間は4月14日(火)20:00 ～ 4月17日(金)01:59

ポイント還元アップ・最大50％OFFクーポンなどキャンペーンを開催

ポイント最大47倍

4月14日(火)20:00 ～ 4月17日(金)01:59

セール会場はこちら

4月の大型セールとして注目を集める「楽天お買い物マラソン」が開催される。ショップ買いまわりによるポイントアップを軸に、家電や日用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルでお得な商品を狙える恒例イベントだ。

「楽天お買い物マラソン」は4月17日(金)1時59分まで！セール会場はこちら

本記事では、楽天お買い物マラソンで注目したいおすすめの目玉商品を紹介する。

4月開催の楽天お買い物マラソン日程まとめ

2026年4月に実施される楽天お買い物マラソンは、1回だけでなく複数回に分けて開催されるスケジュールとなっている。期間ごとに参加できるため、狙う商品やポイント倍率に応じて購入タイミングを調整しやすい点が特徴だ。

まず序盤は4月4日20時からスタートし、4月10日深夜1時59分まで開催。その後、中旬には4月14日20時から4月17日朝9時59分まで実施され、さらに月末には4月24日20時から4月27日朝9時59分までの3回構成となる。

各回ごとに開催時間が異なるため、終了間際の買い忘れには注意が必要だ。とくに買いまわりによるポイントアップを最大化するには、期間ごとの特徴を踏まえて分散して購入することが重要となる。

  • 第1回：4月4日20:00 ～ 4月10日01:59
  • 第2回：4月14日20:00 ～ 4月17日09:59
  • 第3回：4月24日20:00 ～ 4月27日09:59

「楽天お買い物マラソン」は4月17日(金)1時59分まで！セール会場はこちら

4月開催の楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？

楽天お買い物マラソンで注目されるおすすめ商品をピックアップ。

【おすすめ目玉商品】

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