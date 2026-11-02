ルベン・ファン・ボメルとノア・ヤコブス（『グーデ・タイデン、スレヒテ・タイデン』でノラ役）の関係は終わったようだ。Reality FBIが月曜朝、インスタグラムで示唆した。

Reality FBIがファン・ボメルとヤコブスの交際を報じたのは、わずか2週間前のこと。当時、ファン・ボメルはアイントホーフェン中心部でヤコブスと手をつないでいるところを目撃されていた。

22歳のヤコブスは『グーデ・タイデン、スレヒテ・タイデン』でノラ・サンダースを演じている。アルフェン出身の彼女には、インスタグラムで5万7000人以上のフォロワーがいる。

だが、2人の恋は早くも終わったようだ。ファン・ボメルはヤコブスのフォローを外した。注目すべきは、元恋人のマキシム・エスメー・ヤンスマが再びファン・ボメルをフォローし始めたことだ。ヤンスマは「Play your cards right」との言葉を添えたハロウィーンの写真を投稿。その投稿はPSVのアタッカーに向けられたもののようだ。

好き嫌いはともかく、サッカー選手とその妻や恋人たちの私生活は、多くのサッカーファンにとって密かな楽しみだ。Voetbalzoneはもちろんサッカーニュースを中心に扱うが、ピッチの外で見せるスターたちの動向もたびたび取り上げている。