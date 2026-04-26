ラ・リーガで歴史的な暴力行為…GKが退場を命じられた直後、相手選手を思い切り殴る。所属クラブは「サッカーを汚した」と声明

27日のラ・リーガ第37節ウエスカ対レアル・サラゴサ（1-0）で、スペインフットボールの歴史においても特異な暴行、乱闘騒ぎが起こっている。

アラゴン州の両チームはともに降格圏に位置しており、このダービーは極度の緊張の中で行われていたが、試合終盤に大騒動が起きた。サラゴサGKエステバン・アンドラーダが、オンフィールドレビューを行おうとしていた審判に抗議をするためピッチ中央へ向かうと、そこにやって来たウエスカDFホルへ・プリードを突き倒した。

審判はアンドラーダに対して、この試合2枚目となるイエローカードを提示して退場を命じる。これに激昂したアンドラーダは、プリードのもとへ走っていき、右手で思いっきり顔を殴ったのだった。その後には、両チームが入り乱れる乱闘騒ぎに発展した。

試合後、サラゴサは声明でもってこの出来事について非難している。

「ウエスカ対レアル・サラゴサの終盤、このスポーツにはふさわしくない、決してあってはならない光景が生まれてしまいました。その出来事はサラゴサの価値観、クラブの長い歴史の中で培ってきた高潔・勇気・対戦相手への敬意、サラゴサに関わるすべての人々のサラゴシスモ（サラゴサ主義）表すものではありません」

「私たちは多くのファン、とりわけ子供たちの模範にならなくてはいけません。だからこそ、このような嘆かわしい光景は、断じて許されるものではありません」

「クラブは、私たちの地域にとって極めて重要な意味を持つこのサッカーの試合を、容認しがたい形で汚した今回の行為を、断固として非難します。所属選手のアンドラーダについては、今後クラブが事実関係を精査した上で、然るべき規律処分を科す方針です」

またアンドラーダ本人も、自身の行為について謝罪を行なった。

「起きてしまったことについて深く反省しています。クラブにとっても、ファンにとっても、そして一人のプロ選手としても決して見せるべきではない姿でした。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「プリードには、ただただ謝罪するしかありません。あのときは完全に理性を失ってしまい、あのような行動を取ってしまいました。ラ・リーガによる処分を真摯に受け止めようと思います。また、もし彼が直接の説明を求めるのであれば、いつでも応じるつもりです」

なお、アンドラーダには4〜12試合の出場停止処分が科される見込みだが、元審判のイトゥラルデ・ゴンサレス氏は「懲罰委員会は大会のためにも最大限の出場停止処分を科す必要がある」と、12試合の出場停止になるべきとの見解を示している。



