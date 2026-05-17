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Yuta Tokuma

【5月18日】レアル・ソシエダvsバレンシアのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜久保建英出場予定！ラ・リーガ第37節

ラ・リーガ
レアル・ソシエダ 対 バレンシア
レアル・ソシエダ
バレンシア
久保建英

【久保建英出場予定！ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第37節、レアル・ソシエダvsバレンシアのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

【第35節】エル・クラシコが開催！
barcelona real madrid

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2026年5月11日(月)午前4時00分キックオフ／日本時間

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2025-26シーズンのラ・リーガは、5月18日(月)に第37節が開催され、久保建英が所属するレアル・ソシエダとバレンシアが対戦する。

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本記事では、レアル・ソシエダvsバレンシアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsバレンシアの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsバレンシアは、日本時間2026年5月18日(月)にレアル・ソシエダのホーム、レアレ・アレーナで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第37節
  • 日時：2026年5月18日(月) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・ソシエダ vs バレンシア
  • 会場：レアレ・アレーナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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レアル・ソシエダvsバレンシアの放送・配信予定

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レアル・ソシエダvsバレンシアのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダvsバレンシア チーム情報

レアル・ソシエダ vs バレンシア 予想スタメン

レアル・ソシエダHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestVAL
1
アレックス・レミーロ
17
セルヒオゴメス
31
J. Martin
2
ジョン・アランブル
5
イゴール・スベルディア
4
J. Gorrotxategi
7
A. Barrenetxea
14
久保建英
12
ヤンヘル・エレーラ
24
ルカ・スチッチ
10
ミケル・オヤルザバル
1
ストール・ディミトゥリエフスキ
5
セサル・タレガ
24
エライ・キュマルト
21
ヘスス・バスケス
12
ティエリーコレイア
11
ルイス・リオハ
16
D. Lopez
2
ギド・ロドリゲス
18
ペペル
9
ウーゴ・ドゥロ
8
ハビアー・ゲラ

4-4-2

VALAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Matarazzo

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カルロス・コルベラン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RSO
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

VAL
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

RSO

直近の 5 試合

VAL

3

勝利

1

Draw

1

Win

6

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表