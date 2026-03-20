久保建英復帰間近のレアル・ソシエダ、CL出場も視野に入れ始めたが…強敵ビジャレアルに1-3敗戦

20日のラ・リーガ第29節、レアル・ソシエダは敵地ラ・セラミカでのビジャレアル戦を1-3で落とした。日本代表MF久保建英は負傷のためにこの試合を欠場している。

マタラッツォ監督がチームを率いるようになった2026年から、一気にラ・リーガの順位を9つも上げ、コパ・デル・レイでは決勝に進出するなど強烈な上昇気流に乗るソシエダ。欧州カップ出場争いにおいては、カンファレンスリーグ、ヨーロッパリーグはもちろんのこと、チャンピオンズリーグ（CL）出場の可能性も出てきている。

UEFAランキングで好成績を収めるスペイン勢は、来季5つ目のCL出場枠を与えられる可能性が高く、その場合ラ・リーガのCL出場圏は4位から5位まで拡大することになる。ソシエダは5位ベティスと現在勝ち点6差と、欧州最高峰の大会に出場することも視野に入っている状況だ。

もちろんCLに出場するためには、ここまでの勢いを継続して勝ち点を積み重ねる必要がある。とはいえラ・リーガ4位に位置するビジャレアルは、やはり強かった。ソシエダはこの試合の前半、ビジャレアルに圧倒されて3失点を許してしまう。まず7分、CKからジェラール・モレノにヘディングシュートを許すと、その後には鋭い速攻の餌食となり、15分にミカウタゼ、23分のペペにGKレミーロを破られた。ソシエダはボールを保持してもビジャレアルの極めてコンパクトな4-4-2ブロックを崩せず、無得点のまま試合を折り返している。

マタラッツォ監督はハーフタイムにゴロチャテギとの交代でスチッチを投入。すると47分、そのスチッチがCKの流れから左足のシュートを決め切り、ソシエダが1点を返した。

マタラッツォ監督はその後、負傷したスベルディアをチャレタ=ツァルと交代させ、さらにブライス、アランブル、オヤルサバルをアリツ、オスカールソン、ザハリャンと代えて攻勢を強める。だがビジャレアルの堅守をそれ以上破ることはかなわず、彼らの速攻にも手を焼きながら2点ビハインドのまま試合終了のホイッスルを聞くことになった。こういった堅守速攻のチームを相手にすれば、久保のような個人技で打開できる選手がほしいところだ。

連勝を逃した7位ソシエダは勝ち点を38しか伸ばすことができず。5位ベティスに勝ち点を9差まで広げられる可能性をつくってしまった。なおマタラッツォ監督のコメントによれば、久保はインターナショナルウィーク明けの4月4日に行われる第30節、本拠地アノエタでのレバンテ戦で復帰する予定となっている。