久保建英、4試合ぶり先発も結果を残せず…62分に無念の交代。1-0勝利のソシエダはラ・リーガ5位に位置

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レアル・ソシエダがラージョ撃破。久保は先発出場。

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8日のラ・リーガ第12節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのラージョ・バジェカーノ戦を1-0で制した。日本代表MF久保建英は公式戦4試合ぶりの先発出場を果たし、62分にピッチから下がっている。

直近3試合ベンチスタートで、その内2試合は不出場……ソシエダで序列を落とした久保。マタラッツォ監督は「もっとプレーしたいならば、手にしているチャンスを生かさなければならない」と語っていたが、そのチャンスの時間がやってきた。日本人FWはこのラージョ戦で、10月22日のヨーロッパリーグ・リールストロム戦以来となる先発出場を果たした。

前半のソシエダはポゼッションでラージョに勝ったが、パス回し自体のスピードは遅く、なかなか効果的な攻撃を仕掛けることができない。その中で、いつも通り右サイドハーフを務めた久保は、時おり存在感を見せる。24分には後方のフィードから右サイドを突破し、ペナルティーエリア内にグラウンダーのクロスを送ったが、ボールはオスカールソンに届く間際に、スライディングしたルジューヌにカットされた。また28分にはカットインから自らシュートを放つも、ボールはDFに当たり、外側のサイドネットを揺らしている。前半は両チームとも確度の高い決定機がなく、スコアレスのまま終了した。

後半もソシエダが攻めあぐねる状況は変わらず。58分にはデ・フルトスにあわやゴールかというボレーシュートを放たれたが、ここではGKレミーロが好セーブを披露している。マタラッツォ監督は62分に1〜2枚目の交代カードを切り、アランブル、久保を下げてフォルト、ゲデスを投入。久保はクロスやシュートのほか、ゴール前でタイミングの良い横パスを出すなど見せ場もあったが、ドリブルを仕掛けないなど消極的な姿勢も目につき、自信を失っていることを感じさせた。与えられたチャンスを生かしたとは言えず、無念の交代となっている。

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ソシエダは66分、待望の先制点を獲得。ゲデスの投入で左サイドから右にポジションを変えていたバレネチェアが起点となった。ラージョのCKから速攻を仕掛けると、背番号7が右サイドを突破。そして後方からゴールに飛び込んでくるオスカールソンにスルーパスを通して、ゴールを導いている。しかしバレネチェアは直後に負傷してプレー続行不可能に。マタラッツォ監督は代わりにオチエンをピッチに立たせている。

ソシエダはその後、ラージョの攻勢を受けながらも、失点を許さず1点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えている。前節バスクダービーから勝利を取り戻したソシエダは、今季成績を7勝1分け4敗として、ヨーロッパリーグ出場圏の5位に位置するなど好調だ。