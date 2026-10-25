ソシエダで定位置を失った久保建英、3試合ぶりの先発落ちで出場機会なし…チームはラ・リーガ4連勝

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レアル・ソシエダがレバンテに2-1勝利。久保建英は出場機会を得られなかった。

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25日のラ・リーガ第10節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのレバンテ戦を。日本代表MF久保建英は3試合ぶりにベンチスタートとなり、出場機会もなかった。

ラ・リーガは3連勝中で、前試合となるヨーロッパリーグ・リールストロム戦では6-0の大勝を飾るなど、調子を上げているソシエダ。マタラッツォ監督はこのレバンテ戦、直近2試合で先発させていた久保を再びベンチスタートとしている。次のミッドウィークに試合はなく、リールストロム戦で同じく58分に交代でピッチに下がったオヤルサバルはこの試合でも先発出場……前節マラガ戦（○5-2）で初ゴールを記録した久保とはいえ、レギュラーの座はまだ取り戻せていないようだ。

前半、積極的に攻撃を仕掛けるソシエダは、6分に先制点を獲得。久保の代わりに右サイドハーフを務めるスチッチが、右足アウトサイドで浮き球を出してフォルトが同サイドを突破。背番号22が送ったグラウンダーのクロスにオスカールソンが右足で合わせて、枠内に流し込んでいる。

リードを得たソシエダだが、その後にレバンテの反撃に遭うと、22分にナチョ・ペレスの同点ゴールを許す。だが、その後に主導権を握り返すと、27分には勝ち越しゴールを記録した。ペナルティーエリア内左に侵入したゲデスのシュートがDFに当たり、そのこぼれ球をトゥリエンテスが押し込んだ。前半は2-1で終了する。

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後半、ソシエダは立ち上がりこそレバンテのハイプレス＆カウンターに手を焼くものの、徐々にボールを落ち着かせていく。58分にはフォルトのクロスからセルヒオ・ゴメスがシュートを狙うも、わずかにボールに届かなかった。

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マタラッツォ監督は62分に1〜2枚目の交代カードを切り、フォルト、スチッチとの交代でアランブル、バレネチェアを投入。右サイドバックと右サイドハーフをそのまま入れ替えている。また71分にはトゥリエンテスを下げてヤンヘル・エレーラもピッチに立たせた。

ボールを保持してレバンテを攻め崩そうとするソシエダだが、アタッキングサードでの工夫が足りずチャンスを生み出せない時間が続く。マタラッツォ監督は84分にゲデス、オスカールソンをオチエン、ザハリャンに代えて交代枠を使い切った。ソシエダはその後も決着をつける3点目を決められず。だがレバンテの同点弾も許さず試合終了のホイッスルを迎えている。

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ソシエダは