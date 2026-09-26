スペイン有力紙、久保建英について…「彼は期待された成長を見せていない。常に決定力が足りず…実利よりも魅せるタイプの選手だ」

今季に入り、レアル・ソシエダで出場機会が激減するMF久保建英。スペイン有力スポーツ紙は、同クラブでの立場が非常に厳しいものになっているとの見解を示した。

ここ4試合連続でベンチとなるなど、ソシエダで出場機会を失う久保。スペインのスポーツ紙『アス』で副編集長を務めるハビエル・シジェス氏は、25日付の紙面で日本代表MFの現状を分析する記事を掲載した。

シジェス氏は、与えられる出場機会を生かせていない久保に「失望」を覚えているようだ。

「ソシエダで9カ月ノーゴール、6カ月間ノーアシスト、4試合連続のベンチスタート、2試合の不出場……。現在の久保建英はとても厳しい立場にある。少なくとも今季ここまでは、その低迷をさらに深めるシーズンになっている。彼のパフォーマンスに対する失望感は明らかだ」

「（ソシエダ監督）マタラッツォが久保をスタメンとしないのは、単純な気まぐれではない。その決断はフットボールの基準に基づく。ゲデスやバレネチェア、あるいはサプライズで活躍するオチエンなど、チームのほかのウインガーの成果の方が、下降線をたどる久保を上回っている。出場時間から平均化させても、現在の久保はチャンスメイク数、PA内でのボールタッチ数、シュート数のすべてにおいて過去最低の数字だ。彼自身のプレーが仇となり、久保は存在感を失う危機に陥っている」

シジェス氏は日本のメディアスターでもある久保が、それゆえの重圧に苦しんでいるとも指摘。しかし、それでもチームに「実利」をもたらす選手になる必要性を説いている。

「過去には、久保の才能に皆が同意していた。ドリブル、判断、動きのインテリジェンスといった長所により、彼には大きな期待が寄せられていた。決定力は常に足りず、チームに実利をもたらすよりも魅せるタイプの選手だったが、それでもその将来性が疑われることはなく、早い段階でトップレベルのクラブへ飛躍するだろうと考えられていた」

「だが現実は違っていた。ソシエダでの5シーズン、彼は『今度こそは』といつも思わせながら、期待を裏切る結果に終わってきた。加えて、移籍に関する過剰な噂など、メディアの喧騒にも振り回されてきた。日本でアイコン的な存在であることは、まったく簡単ではない」

「ソシエダに留まり続ける久保。そのプレーが期待されていた成長に見合っているとは言い難い。久保を取り巻く話題はその去就に関するものばかりで、肝心のプレーについて語られることは少ない。だが本来、まずピッチ上でのプレーが話題になり、将来についてはその後に話されるべきなのだ」

「状況を打開するアクションは、久保自らが起こさなければならない」







