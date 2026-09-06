ソシエダ監督、不調を引きずる久保建英について…「今週タケとお茶をした」「彼は最高のレベルにない。それでも私は信じている」

レアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、不調が騒がれるMF久保建英について言及した。クラブのオウンドメディアが伝えている。

久保はここ最近、プレーレベルが落ちているとスペインメディアに指摘されている。スポーツ紙『アス』電子版は「最高のクボが待たれる」「日本人はレアル・ソシエダで5シーズン目を過ごしている。リーグ序盤は苦労を強いられている25歳のMFだが、再び違いを生み出さなくてはならない」との記事を掲載していた。

7日のラ・リーガ第4節エルチェ戦の前日会見に出席したマタラッツォ監督は、そんな久保の状態について問われている。アメリカ人指揮官は自身が日本に感じる愛情を語りつつ、久保がこれから復活を果たすとの確信を口にしている。

「タケとはこの前の試合後に話をした。日本の緑茶を飲んだよ。私は緑茶が大好きなんだ。玉露、煎茶、玄米茶とね。本当に大ファンなんだよ」

「タケとは今週、一緒にお茶をした。私たちは現状について話をしたんだ。私たちの誰もが、タケフサ・クボという選手のことを知っている。彼はアシスト、ゴール、1対1で違いを生み出せる選手だ。しかし同様に、私たちもタケ自身も、彼が最高のレベルにないことは理解している」

「私たちはシンプルに、チームと彼自身が何を必要としているのかを話した。良い話し合いだったよ。これから、前へと進んでくれることを期待している」

「私は彼のことを信じている。彼のクオリティーを信じている。今季、期待する彼の姿を見ることを願っているよ」