3試合ぶりベンチの久保建英は最後まで出場機会なし…レアル・ソシエダ、今季ホーム最終戦でバレンシアに劇的逆転負け

17日のラ・リーガ第37節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのバレンシア戦を3-4で落とした。日本代表MF久保建英はベンチスタートとなり、出場機会はなかった。

セルヒオ・フランシスコ前監督とともにシーズンをスタートさせ、残留争いに巻き込まれ、マタラッツォ現監督が就任してから一気に上昇気流に乗り、コパ・デル・レイ優勝でヨーロッパリーグ出場権を獲得……。紆余曲折あるソシエダが、今季アノエタでの最終戦に臨んだ。

マタラッツォ監督はこの一戦で、久保を3試合ぶりにベンチスタートに。さらにオヤルサバルも控えとしてMFにトゥリエンテス、ソレール、パブロ・マリン、ブライス、ザハリャン、FWにオスカールソンを起用している。前節ジローナ戦フル出場のオヤルサバルはともかくとして、久保は先発した過去2試合でいずれも50分過ぎに交代していた。どのような判断でベンチに置いたのかが気になるところだ。

試合は開始早々の3分に動く。エルストンドのクロスからアイエンがシュートを突き刺し、ソシエダが先制した。しかしバレンシアも反撃に出ると、8分にペナルティーエリア内からハビ・ゲラがシュートを決め、23分にはキュマルトの浮き球からウーゴ・ドゥロもネットを揺らして一気にスコアをひっくり返した。ビハインドを負ったソシエダは同点を目指すものの、バレンシアの堅守を前に1-2で試合を折り返している。

迎えた後半、マタラッツォ監督は57分に交代カードを一気に3枚切り、アイエン、ザハリャン、ブライスを下げてセルヒオ・ゴメス、オヤルサバル、スチッチを投入。すると、59分からわずか4分間で再逆転を達成した。まず59分、パブロ・マリンのクロスがタレガのオウンゴールを誘発し、さらに64分にはオヤルサバルの絶妙なスルーパスからオスカールソンが右足のシュートを決め切っている。

再びリードを得たソシエダは69分、パブロ・マリンを倒したキュマルトが一発レッドで退場となり、数的優位にも立つ。マタラッツォ監督は78分にオスカールソンをゲデス、83分に限りでソシエダを退団するエルストンドをアランブルに代えて、交代カードを使い切る。涙を流すエルストンドは、スタンディングオベーションの中でピッチを後にした。

その後も11人で10人のバレンシアを攻め立てたソシエダだが、ドラマはアディショナルタイムに待っていた。まず90分、CKからギドに打点の高いヘディングシュートを決められると、93分には速攻からハビ・ゲラのこの日2点目を許して、土壇場での逆転負けを喫している。最後まで出番がなかった久保だが、その理由は戦術的なものか、コンディションか、それともワールドカップを視野に入れてのことかが気になるところだ。