レアル・ソシエダ、セビージャに敗戦でCL出場遠のく。久保建英はまさかのベンチスタート…58分から出場も存在感なし

4日のラ・リーガ第34節、レアル・ソシエダは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦を0-1で落とした。日本代表MF久保建英は3試合ぶりに先発から外れている。

スペインのUEFAランク次第で、チャンピオンズリーグ出場圏となり得る5位の座を目指して、シーズン最後の直線を戦うレアル・ソシエダ。マタラッツォ監督は前節ラージョ戦（3-3）で先発させながらも56分にベンチを下げ、「先の試合のようなキレがなかった」と語った久保を今回はベンチに置いている。ソシエダの中盤から前線にかけてのスタメンは、MF後列に右からゴロチャテギ、トゥリエンテス、前列にバレネチェア、ソレール、パブロ・マリン、FWにオヤルサバル。

前半、ソシエダは残留を目指して強烈なインテンシティーを発揮するセビージャに苦戦。相手ゴールに近づけない時間が続き、エドゥケのドリブル突破に手を焼いたが、それでもスコアレスのまま試合を折り返す。しかし後半開始から5分後、セビージャがソシエダの守備に穴を空けた。右サイドからのクロスをペナルティーエリア内のモペイがコントロールし、ハーフタイムから出場したアレクシス・サンチェスが冷静にシュートを決め切っている。

ビハインドを負ったソシエダ。ハーフタイムにゴロチャテギをオスカールソンに代えていたマタラッツォ監督は、58分に2枚目の交代カードを切り、パブロ・マリンの代わりに久保をピッチに立たせた。久保はいつも通り右サイドハーフを務め、同ポジションに位置していたバレネチェアが逆サイドに回っている。

久保がピッチに立ったソシエダだが、セビージャの激しく、規律の整った守備を前になかなか効果的な攻撃を見せることができない。久保も右サイドだけでなく、中央や左に流れながら積極的にボールを受けようとしたが、パスが出てこないために両手を上げてアピールする姿が目立った。

結局、ソシエダの攻撃は精彩を欠き続け、久保も存在感を発揮できないまま、試合終了のホイッスルを迎えることになった。4試合勝利のないソシエダは勝ち点を43から伸ばせず、5位ベティスに勝ち点10差をつけられることに。残り4試合で、5位の座は手が届かない目標になりつつある。一方、3試合ぶりのセビージャは降格圏を脱出して17位に浮上。この日、ピスフアンに集まった観客は、驚異的な盛り上がりでチームを後押していた。