CL出場を目指すソシエダ、99分にラージョの同点ゴール許して3試合勝利なし…2戦連続スタメンの久保建英は活躍できず56分に交代

26日のラ・リーガ第33節、レアル・ソシエダは敵地バジェカスでのラージョ・バジェカーノ戦を3-3のドローで終えた。日本代表MF久保建英は、2試合連続の先発出場で56分までプレーしている。

コパ・デル・レイ優勝でヨーロッパリーグ出場権を確保し、現在はスペインのUEFAランク次第でチャンピオンズリーグ出場圏になる可能性がある5位の座を狙うソシエダ。マタラッツォ監督は中盤から前線にかけてMF久保、ソレール、トゥリエンテス、バレネチェア、FWオスカールソン、オヤルサバルを起用するなど、可能な限りのフルメンバーでこのラージョ戦に臨んでいる。

前半立ち上がりは、ソシエダがマタラッツォ印のインテンシティーを発揮してゲームを支配。7分には久保が右足のシュートでゴールをうかがったが、これはパチェ・シスに弾かれている。

ソシエダが勢いのまま先制点を決めたのは、22分のことだった。バレネチェアの縦パスを受けたオヤルサバルが、ペナルティーエリア内右から内に切れ込み、左足のシュートでネットを揺らした。

しかしラージョも反撃に転じると、30分に同点ゴールを記録。ペナルティーエリア内でイリアスのグラウンダーのクロスを受けたカメジョが、チャレタ＝ツァルを切り返しでかわしてからシュートを決め切った。その後もラージョの攻勢が続き、ソシエダは一気に停滞。久保はというと、ボールを持っても3人に囲まれるなどの徹底マークと荒いファウルに苦しみ、存在感を見せられなかった（ラ・リーガで最も横幅が狭いバジェカスのピッチの影響もあっただろう）。試合は1-1で折り返しを迎える。

後半、ソシエダは少し勢いを取り戻し、久保も幾度かキレのあるプレーを披露。鋭い切り返しでチャバリアを完全にかわしてクロスを放つなど、チャンスを創出した。が、マタラッツォ監督はすでに交代のプランを立てていたのか、56分に久保、バレネチェアをピッチから下げてパブロ・マリン、スチッチを投入している。

すると63分、ソシエダが交代策も功を奏して、勝ち越しゴールを記録する。オスカールソンがパブロ・マリンらとの連係からシュートを決め切り、スコアを2-1としている。

69分には、ラージョがカウンターからペドロ・ディアスがゴールを決めた。と思いきや、その直前のラティウのパブロ・マリンに対するファウルが取られて、ソシエダのPK判定に。このPKをオヤルサバルがきっちりと決めて、ソシエダはリードを2点に広げている。オヤルサバルは今季公式戦17得点（ラ・リーガ14得点）。

だが試合終盤、ソシエダはラージョの意地の猛攻を受け、84分にルジューヌ、99分にアレモンのゴールを許してリードを守り切れず。結局、同点で試合終了のホイッスルを迎え、勝ち点1を分け合った。ラ・リーガで3試合勝利のないソシエダは、同節にレアル・マドリーと分けた5位ベティスとの勝ち点差を7までしか縮められなかった。