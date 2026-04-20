久保建英、好きなマンガを語る「200％オススメしたい。サッカーの次に起きた大切な出来事だった」

レアル・ソシエダMF久保建英が、自身の好きなマンガについて語っている。スペイン『アス』が伝えた。

ソシエダは18日のコパ・デル・レイ決勝アトレティコ・マドリー戦をPK戦の末に制して、5年ぶり4回目の優勝を果たした。久保にとってはプロキャリア初のタイトル獲得だった。

その試合後、久保はスペインの超人気ストリーマーであり、このコパ決勝を『YouTube』で生中継したイバイ・ジャノス氏とのインタビューに応じ、その際に日本の文化であるアニメーションについての質問を受けた。久保はアニメーションは見ないがマンガは読むとして、あの有名作品を読むことを勧めている。

久保:「アニメは見ないけど、マンガを読むのは好きだね。知っているか分からないけど、『ワンピース』はもうずっと……1巻から最新刊まで家にあるよ。」

イバイ:「『ワンピース』はまだ終わってないよな？ クライマックスに向かっているところだっけ？」

久保:「クライマックスに向かっていて、一番楽しいところだよ。読んだかは知らないけど、もし読んでいないなら……それは人生において大事なことを見逃しているよ。読み始めることを勧めるね」

イバイ:「そんなにか？ 君の100％オススメってわけか」

久保:「いや、200％のオススメだよ。自分にとってはフットボールの次に自分の身に起きた素晴らしいことだ」

イバイ:「『NARUTO』や『ドラゴンボール』より最高なんだな？」

久保:「それは人によるかもしれないけど、僕はほかのマンガよりも『ワンピース』が好きだね」

イバイ:「オススメを教えてくれてありがとう、タケ。感謝をするよ。そして優勝おめでとう」

久保:「ありがとう。それと君のチャンネルで試合を中継してくれたことにも感謝をするよ」

イバイ:「素晴らしい（笑）。本当にありがとう。アグル（バスク語でさようならの意）」