久保建英、2戦連続で先発も再び早期交代…ソシエダはジローナとドローで6試合勝利なし

14日のラ・リーガ第36節、レアル・ソシエダは敵地モンティリビでのジローナ戦を1-1の引き分けで終えた。日本代表MF久保建英は2試合連続の先発出場で、54分にピッチから下がっている。

コパ・デル・レイ優勝を間に挟みながらも、ラ・リーガここ5試合勝利なし（3分け2敗）と、“マタラッツォ効果”に一区切りがついた印象のソシエダ。アメリカ人指揮官は久保を2試合連続で先発出場させ、中盤から前線にかけてはMF久保、ゴロチャテギ、エレーラ、バレネチェア、FWスチッチ、オヤルサバルを起用している。

前半、ソシエダはミチェル監督率いるジローナにボールを保持されて、速攻からゴールの機会をうかがう。久保はマッチアップするジローナの左サイドバック、アレクサンドロ・モレノのケアをするために自陣ゴールへ向かって何度も走ることに。27分に仕掛けた速攻ではペナルティーエリア内右でパスを受けてシュートを放つも、これはDFに弾かれている。

ジローナにゲームをコントロールされるソシエダだったが28分、セットプレーを起点に先制に成功した。セルヒオ・ゴメスの左CKからジョン・マルティンがヘディンシュートでネットを揺らしている。

リードを得たソシエダだったが、32分にはバレネチェアが筋肉系の負傷でプレー続行不可能に。過密日程に加えて、攻撃の選手は守備に回る数も多い試合展開のため、負荷が大きいようにも思えた。マタラッツォ監督はバレネチェアの代わりにパブロ・マリンを投入する。

ソシエダはその後も速攻からゴールを狙い、一度久保がDFラインを抜け出そうとしたが、ボールを持ち込むパブロ・マリンはパスのタイミングを合わせられず。久保は不満気なジェスチャーを見せていた。

迎えた後半もジローナがボールを保持して、ソシエダが速攻に回る状況は変わらず。マタラッツォ監督は57分に交代カードを2枚切り、久保をピッチから下げることを決断。この日の久保は守備には精力的だったが、ドリブルなどのキレはなかった。前節ベティス戦は54分にピッチから下がったが、今回も早期の交代となった。ワールドカップに向けては、何よりも負傷しないことが大事となるだろうが……。

ソシエダはその後も苦しい戦いを強いられ、65分に途中出場の“ミスター・ジローナ”、ストゥアニのゴールを許して同点に追いつかれる。結局、試合は1-1のままで終了し、ソシエダは6試合勝利なしとなった。