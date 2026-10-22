レアル・ソシエダ、リールストロムに6発大勝！2戦連続で先発した久保建英は見せ場なく交代

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レアル・ソシエダが今季ELで初勝利。久保建英は先発も攻撃で見せ場をつくれなかった。

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22日のヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節、レアル・ソシエダはアウェーでのリールストロム（ノルウェー）戦に臨み、6-0の大勝を収めた。日本代表MF久保建英は先発出場を果たし、58分にピッチから下がっている。





リーグフェーズ第2節までを1分け1敗で終えており、初勝利がほしいソシエダ。マタラッツォ監督は前試合マラガ戦で今季初ゴールを決めた久保を2戦連続で先発出場させている。使用フォーメーションは4-4-2で、中盤から前線にかけてのスタメンはMFが右から久保、ゴロチャテギ、ソレース、ゲデス、FWがスチッチ、オヤルサバル。





マルティン・ウーデゴール（2019-20シーズンにソシエダに在籍）の父親、ハンス・エリク・ウーデゴール監督が率いるリールストロムを相手取ったソシエダは、立ち上がりボールを保持して攻撃を仕掛ける。右サイドの久保は中央にも顔を出して積極的にプレーに絡み、また15分には自陣ペナルティーエリアの近くまで戻って、スライディングで相手選手からボールを奪う献身性を見せている。





とはいえソシエダが前半に決めたゴールはすべて、久保がいる右サイドではなく左サイドから生まれている。主役となったのはオヤルサバルと左サイドバックのセルヒオ・ゴメスだ。まず25分、オヤルサバルの横パスからオーバーラップしたセルヒオ・ゴメスが左足のシュートを沈めて先制。さらに27分にはペナルティーエリア内左に抜け出したオヤルサバルの折り返しを、S・ゴメスが右足で押し込んで加点した。





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ソシエダの勢いは収まらず、33分には三度オヤルサバルのお膳立てから、今度はスチッチがゴール。3-0として試合を折り返している。





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後半、ソシエダは46分にジョン・マルティンがニーハイムを倒して、リールストロムにPKを献上。だがキッカーのオルセンのシュートはGKマレロが横っ飛びで弾いている。





無失点を維持したソシエダ。マタラッツォ監督は58分の選手交代で久保、オヤルサバルを下げてパブロ・マリン、オスカールソンを投入する。久保は序盤こそ精力的に動いて守備面で貢献する場面もあったが、本分であるべき攻撃面では2枚がマークにつく状況で得意のドリブル突破は影を潜めた。マラガ戦のゴールの勢いを継続したいところだったが、見せ場なくベンチに下がることになった。





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その後、ソシエダはリールストロムを相手にゴールラッシュを披露。64分に途中出場のオスカールソン、72分にスチッチ、80分にこちらも途中出場のザハリャンと得点を重ねて、大量6得点でノルウェーの雄を破り、EL初勝利を果たしている。





なおスペイン『ノティシアス・デ・ギプスコア』の選手採点において、久保はチーム単独最低点となる4点（10点満点）に。その寸評は「わずかな存在感。もっと活躍を期待されていたし、もっと要求しなければならない。どんなチャンスにも絡まなかった」と、期待が高い分だけ辛辣なものになっている。