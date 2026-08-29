ソシエダがエスパニョールに勝利。久保建英は今季3試合目で初のベンチスタート…77分から出場も見せ場なく試合を終える

29日のラ・リーガ第3節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのエスパニョール戦を2-1で制した。日本代表MF久保建英は今季初のベンチスタートとなり、77分から出場している。

第2節ベティス戦（0-1）、第1節延期分レアル・マドリー戦（1-4）と2連敗を喫し、今季初のホーム戦に臨むソシエダ。アノエタでは直近の10試合で勝利から遠ざかっているが、成績的にもサポーターに久々の喜びを与えるためにも、白星を取り戻したいところだ。

8日間で臨む3試合目ということもあり、マタラッツォ監督は選手たちの消耗を考慮してローテーションを敢行。2試合連続で先発していた久保をベンチスタートとなった。中盤から前線のスタメンはMFスチッチ、トゥリエンテス、ソレール、バレネチェア、FWオスカールソン、オヤルサバル。

ソシエダはキックオフから4分後に先制点を獲得。相手のパスミスに乗じて速攻を仕掛けると、オヤルサバルのスルーパスからペナルティーエリア内左にフリーで走り込んだバレネチェアがシュートを沈めた。

早くもリードを奪ったソシエダは、主導権を握って追加点を目指す。だがGKドミトロヴィッチの好セーブもあり、なかなか点差を広げられずにいると、45分に失点。ハビ・エルナンデスのアーリークロスからロベルトにボールを押し込まれ、同点で試合を折り返している。

1-1で後半を迎えたソシエダは、61分に仕掛けた速攻から勝ち越しゴールを獲得。ゴール前のオヤルサバルがスルーパスを送り、走り込んだオスカールソンがネットを揺らした。オヤルサバルはこの試合2アシスト目と、そのテクニックを遺憾なく発揮している。

マタラッツォ監督は63分にバレネチェア、トゥリエンテスをマルシャル、ヤンヘル・エレーラに代え、さらに77分にはオスカールソン、スチッチとの交代でゲデス、久保を投入。久保はいつも通り右サイドハーフを務めた。

ソシエダはエスパニョールの反撃を跳ね返しながらプレー。その中で久保はほとんどボールに触れる機会はなかった。結局ソシエダは、1点リードを維持したまま終了のホイッスルを迎え、今季初勝利を飾った。アノエタでの白星は11試合ぶりだ。