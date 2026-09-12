レアル・ソシエダ、変化する久保建英の序列…地元記者「オチエンとクボはどちらがレギュラーか分からない」「決定力はオチエンの方が上」

今季のレアル・ソシエダで出場機会を減らしているMF久保建英だが、バスクの地元メディアはポジティブに捉えているようだ。

ラ・リーガ第4節までを終えて、久保の先発数は2試合にとどまっている。とりわけ第4節エルチェ戦（○3-2）では、下部組織出身の23歳FWジョブ・オチエンが右サイドハーフのポジションで躍動し、1得点2アシストの活躍。日本人FWの立場が揺らいでいるとも指摘される。

しかしバスクの地元紙『ディアリオ・バスコ』の記者たちは、チーム内競争が増していることを前向きに捉えているようだ。同紙の電子版が配信している動画“ゴアセン・レアラ！”において、ミゲル・ゴンサレス記者は、力量が近い選手たちが増えれば、チームの恩恵になることを説いている。

「チーム内の24〜25選手の立場が均衡しているのは、監督の素晴らしさを物語っている。今現在、私たちはオチエンと久保のどちらが上なのか分かっていない。右サイドのバレネ（チェア）とマルチャルについても同じことが言えるね。チーム内の競争力が上がるのは良いことだ」

ミゲル・ゴンサレス記者は加えて、現代フットボールでレギュラーメンバーを固定して戦えば、大きなリスクが伴うとの見解も示している。

「今季、ソシエダのレギュラーメンバーは決定していない。それは一つのプレースタイルのオートマティズムを獲得する上では不利に働くだろう」

「しかし、現代フットボールで一つのスタイルしか持たないのは過ちとなる。毎週、木曜と日曜に試合があり、6〜7選手が入れ代わるとすれば……。例えば以前のソシエダはリーグ戦と欧州カップ戦を並行して戦い、シルバやオヤルサバルといった選手が負傷離脱して大変なことになった。だから今季は24～25選手が同じ立場で戦っていくのだろう」

その一方で、イマノル・トロジャノ記者は、ケニア出身のオチエンのポテンシャルを力説。決定力では久保を上回っていると指摘した。

「彼はそのフィジカルとスピードでBチームから大きな注目を浴びてきた。これまでのプレーを見る限り、オチエンには得点力がある。決定力はクボより上だろう」