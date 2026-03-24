X・アロンソ時代に分裂したレアル・マドリー、後任アルベロアがチームを掌握…スペイン紙「大多数の選手が来季続投を支持している」

レアル・マドリーの大多数の選手たちが、アルバロ・アルベロア監督を支持しているようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

今季マドリーのBチームを率いていたアルベロア監督は、今年1月にシャビ・アロンソ前監督の後任としてトップチームに昇格。当初はトップチームをまとめ上げられるのか、その実力を疑問視する声もあったが、現在は多くの選手たちから信頼を勝ち取っているようだ。スペイン『マルカ』は、もし来季監督について投票があれば、「全員ではなくとも大多数」がアルベロア監督の続投に票を投じるとの見解を示している。

『マルカ』はアルベロア監督が選手たちから支持される理由も記載。大きな理由の一つは、シャビ・アロンソ前監督の解任で分裂し、傷を負っていた選手たちのケアだったようだ。

シャビ・アロンソ前監督の解任については、賛成する選手たちも反対する選手たちもいたようだが、アルベロア監督は彼らと面と向かって話し合い、意見を交換し、自分のプランを伝えていくことで信望を集めた模様。そして実際的に、ここ最近のマドリーはピッチ上でのプレーも改善され、成績も上向いている。選手たちは自信を深め、アルベロア監督のメソッドに対して、より信頼を寄せるようになっているという。またシャビ・アロンソ前監督時代は、彼のコーチングスタッフと選手たちとの間の関係不和も報じられたが、アルベロア監督のコーチングスタッフと選手たちの間には「ピッチ内外で良い“フィーリング”」があるとのことだ。

『マルカ』はまた、アルベロア監督と良質な関係を築く代表格として、FWヴィニシウス・ジュニオールとMFフェデ・バルベルデを挙げる。両者はシャビ・アロンソ前監督と問題を抱えていたことが報じられていたが、アルベロア監督のもとで「笑顔と最高のレベル」を取り戻したとされている。そのほか、チーム内で影響力を持つGKティボ・クルトワ、MFオーレリアン・チュアメニ、DFアントニオ・リュディガーもアルベロア監督の来季続投を望んでいるという。

アルベロア監督は以上の選手たちのほか、負傷離脱していたMFジュード・ベリンガム、FWキリアン・エンバペについては公の場で支持や擁護のコメントを繰り返し、またMFアルダ・ギュレル、DFフラン・ガルシア、MFブラヒム・ディアスらにはしっかり出場機会を与えることで信頼の気持ちを伝えて、それに対して良質なプレーという返答をもらってきた。積極的に出番を与えられるBチームの選手たち含めて、アルベロア監督はトップチームのほぼ全員にとって素晴らしい「リーダーシップ、フレンドリーシップ、勇敢さ、フットボール的アイデア」を有する、優秀な指導者として捉えられているようだ。