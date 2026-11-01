レアル・マドリー監督モウリーニョ「私はヴィニシウスのことが好きで、必要としている。だがレギュラーになるとは言っていない」

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レアル・マドリー監督モウリーニョ、ヴィニシウスの今後の起用方法は？

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、ヴィニシウス・ジュニオールの今後の起用方針について言及している。

ラ・リーガでは4試合出場停止となっているヴィニシウスだが、チームはクラシコ含めて彼不在の3試合に全勝。代わりに左ウィングとして出場しているFWヤン・ディオマンデは攻守にわたって貢献を見せており、守備が緩慢になりがちで、今は攻撃でも精細を欠くヴィニシウスをレギュラーとする必要はないとの意見も出ている。

そして10月30日に会見に出席したモウリーニョ監督は、「現状でヴィニシウスがレギュラーになるのは難しいか？」との質問され、次のように返答している。

「ヴィニシウスの個人的な状況は考えていない。私に“イレブン”という概念はないんだ。今日のフットボールは20年前や10年前とは違う。もっと激しく、もっとスピーディーで、フィジカル的な要求が非常に厳しい。だから何年も前のように、チームの“イレブン”はパッと出るようなものじゃなくなっている。今のフットボールでは難しい話なんだ」

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「ヴィニシウスの状況は簡単だ。彼はラ・リーガでプレーしておらず、チャンピオンズリーグではプレーしている。私は彼が好きだ。大好きだ。早く今の処分が終わってほしい。私は彼のことが好きで、必要としているからね」

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「しかし彼のことが好きで、必要としていると言っても、それはレギュラーとしてプレーすることを意味しているわけじゃない。そしてそれが、私にとって問題と言っているわけでもないんだ。彼は素晴らしい選手で、私たちは良い陣容を擁している。マドリーの陣容はとても素晴らしいんだよ」

また、ヴィニシウスがプレーしていない方が、チームがコンパクトかつ攻守で安定しているとの指摘には、こう返した。

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「そうは見ていない。私が目にしているのは、ピッチ内外でグループになろうとしている選手たちだ。プレーモデルというものが存在する。私たちはどのようにプレスを仕掛け、後方に引いた守備ブロックでどのように守り、どのようにビルドアップをして、どのようにハイプレスを仕掛け、引いて待つ相手をどのように崩すかを定義しなくてはならない」

「私たちはプレーモデルをチーム内で展開している最中だ。その後1人、2人、3人を代えてもプレーがぶれないようにする。それが目標なんだよ」