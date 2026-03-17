レアル・マドリー、マン・Cを2戦合計5-1で下してCLベスト8進出！2発のヴィニシウスは泣き真似パフォーマンス披露でリベンジ果たす

17日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦2ndレグ、マンチェスター・シティ対レアル・マドリーは2-1でマドリーの勝利に終わった。マドリーは2戦合計スコアでも5-1と上回り、準々決勝進出を果たしている。

マドリーホームの1stレグは前評判を覆す形で、マドリーがバルベルデのハットトリックによって3-0の勝利。マドリーはCLノックアウトラウンドで、3-0のリードを得た後に逆転突破を許したことがなく、シティにとっては“奇跡”を目指す試合になる。

アルベロア監督は1stレグのスタメンから1人だけ変更して、負傷したメンディに代わりフラン・ガルシアを起用した。マドリーの全スタメンはGKクルトワ、DFトレント、リュディガー、ハウセン、フラン・ガルシア、MFバルベルデ、チアゴ・ピタルチ、チュアメニ、ギュレル、FWブラヒム、ヴィニシウスで、使用システムは4-4-2

試合はやはり1stレグと同じ展開に。攻めるしかないシティが前に出て、マドリーはチーム最高の武器であるカウンターで、彼らの背後のスペースを狙った。立ち上がりはチェルキがクルトワのセーブを引き出すなど、シティが攻勢を見せていく。だが17分、この試合の行方を決定づける出来事が生まれた。

左サイドのヴィニシウスがDFラインを突破し、ペナルティーエリア内左に切り込みシュート。ボールは右ポスト、その次に横っ飛びしたドンナルンマの背中に当たり、混戦のエリア内でヴィニシウスがもう一度シュートを放つと、これをベルナルド・シウバが後方で組んだ左手の肘で弾いた。判定ではまず、ヴィニシウスがDFラインを破った際のオフサイドが取られたが、これはオンラインと認められる。そしてオンフィールドレビューでB・シウバのハンドが確認され、同選手は退場処分となり、マドリーがPKを獲得した。

マドリーのキッカーは、1stレグでPKをドンナルンマに止められていたヴィニシウス。背番号7は冷静なシュートで今度こそシティ守護神を破り、2戦合計スコアを4-0とした。ヴィニシウスはゴール直後、アウェー席に陣取る1200人のマドリーサポーターのもとに駆け寄って喜びを分かち合い、その後には両手を使って泣き真似パフォーマンスを披露。2024年のバロンドール受賞を逃した際（シティのロドリが受賞）、CL決勝トーナメント進出プレーオフで対戦したシティのサポーターが、「そんなに泣くなよ」というメッセージが記された、ヴィニシウスをからかう大横断幕を掲げたことに対するリベンジだった。









4-0に11人-10人とスコア的にも数的にも優位に立つマドリーは、シティの攻撃を受け止めながらヴィニシウスとブラヒムが速攻からさらなるゴールを狙っていく。しかし、なかなか決定機を決めきれずにいると、41分に1点を返される。シティはドクの折り返したボールを、ハーランドが左足で押し込んだ。前半はそのまま終了。ハーフタイム、マドリーはクルトワが痛めていたらしく、代わりにルニンを出場させてゴールを守らせている。

迎えた後半もシティが攻めて、マドリーがカウンターを狙う状況は変わらず。しかし慢心もあるのか、マドリーの守備の質は明らかに低下し、10人のシティが幾度も決定機を迎える。対してマドリーはヴィニシウスが速攻の起点になり続けたが、前半に引き続きシュート精度を欠き続けた。

アルベロア監督は68分に2枚目の交代カードを切り、ブラヒムを下げて1カ月負傷離脱していたエンバペを投入。また74分にギュレル、チアゴ・ピタルチを下げてカマヴィンガ、マヌエル・アンヘルをピッチに立たせ、84分にはトレントをカルバハルに代えた。

試合終盤もボールを保持して攻めるシティと速攻を仕掛けるマドリーの構図は変わらない。そして93分、あとは決め切るだけという漲るプレーを見せ続けたヴィニシウスが、ダメ押しとなるゴールを決めた。ペナルティーエリア内のブラジル代表FWは、右サイドのチュアメニのクロスに右足で合わせ、再度ドンナルンマを破っている。

試合はヴィニシウスのゴール直後に終了のホイッスル。マドリーがシティを下して、ベスト8に歩を進めた。両チームは5シーズン連続で対戦しているが、ここ3シーズンのノックアウトラウンドでは、すべてマドリーが次戦進出を果たしている。