レアル・マドリー会長ペレス、ヴィニシウス＆エンバペは共存不可との指摘に…「馬鹿げている。彼らは世界最高の2選手だぞ」

レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、FWキリアン・エンバペとFWヴィニシウス・ジュニオールの共存問題についてコメントしている。

2シーズン連続で無冠となったレアル・マドリードだが、その原因の一因としてヴィニシウスとエンバペの共存問題が挙げられる。エース級の2選手はどちらも左サイドを得意なプレーエリアとし、足元でボールを受けることを好んでいるため、チーム全体のプレーに悪影響を及ぼしているとも指摘される。守備意識の欠如も、常々批判されていることだ。

だがペレス会長は、両選手の共存が難しいとの指摘を一蹴。会長選挙を争っている同会長は、スペイン『エル・パイス』とのインタビューで次のように語った。

「そんな指摘は馬鹿げている。彼らは世界最高の2選手だぞ」

その一方で、エンバペがセンターフォワードとしてのプレーに慣れていないことは認めている。

「エンバペはPSGとは異なるポジションでプレーしている。それで違和感を覚えている可能性はあるかもしれんがね」

ペレス会長はヴィニシウスとの契約延長交渉についても言及。同選手がさらなる金銭を要求しているために、交渉が合意に至らないとの報道を否定した。

「彼が多額の金銭を要求していると言われているが、それは嘘だ。金銭が決定的な要因ではない」