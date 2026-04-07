バイエルンのレジェンド、マテウス氏がヴィニシウスに苦言「ずっと挑発し続け…その後にメソメソと泣き言をこぼす」

元ドイツ代表MFローター・マテウス氏が、レアル・マドリーFWヴィニシウスに対して苦言を呈している。

バイエルンのレジェンドとしても知られるマテウス氏は、チャンピオンズリーグ準々決勝で同チームとレアル・マドリーが対戦する直前に、『スカイスポーツ』でヴィニシウスについてコメント。ブラジル代表FWが素晴らしい選手であるとしながらも、その物議を醸す振る舞いについては、快く感じていないようだ。

「彼はもちろん素晴らしい選手だ。しかし、絶えず挑発をし続けているね。そして誰かがタックルを食らわせると、不満を言い、メソメソと泣き言をこぼすんだよ」

マテウス氏はさらに、ヴィニシウスが2024年のバロンドール受賞を逃した際、レアル・マドリーが授賞式出席を土壇場にキャンセルしたことにも言及。クラブとして敬意を欠く行動であったことを指摘している。

「ロドリが受賞することが分かり、彼らは『不当だ。私たちの誰かが受賞しなければいけなかった。ボイコットしよう』と言った。そんなことをしてはいけない。ライバルやほかのチーム、選手たちに敬意を払うべきだろう」

「偉大なことを成し遂げてきたクラブは、こうして威厳を失う。レアル・マドリーがここ数年見せている振る舞いは、正しいものではないよ」