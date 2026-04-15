CL敗退のレアル・マドリー…ヴィニシウス、ボールを出さないことに不満のベリンガムに「口を閉じろよ」

15日のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグ、アウェーでのバイエルン・ミュンヘン戦を3-4で落とし、2戦合計4-6で敗退が決定したレアル・マドリー。この試合中、FWヴィニシウス・ジュニオールがピッチ上で口にした言葉が話題となっている。

バイエルン相手に善戦しながらも、85分にMFエドゥアルド・カマヴィンガの退場で数的不利に陥り、その後2失点を喫してCLから姿を消すことになったマドリー。カマヴィンガの退場直前には、ヴィニシウスがチームメートに対して、辛く当たる場面があった。スペインでこの試合を放送した『モビスタール・プルス』が伝えている。

この試合の80分、左サイドを駆け上がったヴィニシウスは、クロスを上げずにボールキープを選択。するとペナルティーエリア内に走り込んだMFジュード・ベリンガムが、ボールを出さないことに不満な様子を見せた。ボールがタッチラインを割ってプレーが切れた後、ヴィニシウスはそんなベリンガムに対して、両手を広げながら次のように語りかけた。

「何が望みだ？ 何をしてほしいんだ？ 口を閉じろよ」

チーム内ではよくある口論なのかもしれない。しかしこの映像をきっかけに、両者の関係不和も噂されている。