レアル・マドリーとの契約延長が停滞するヴィニシウス…スペイン紙「W杯でエンバペと同格になる可能性は消え去った」

北中米ワールドカップ（W杯）が、レアル・マドリーとブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの契約延長交渉に影響を与える可能性のかもしれない。

レアル・マドリーとヴィニシウスは2027年まで結ぶ契約の延長交渉に1年以上取り組んできたが、いまだ合意には達していない。報道では、ヴィニシウス側がFWキリアン・エンバペと同等の契約条件・年俸額を求めており、マドリーが難色を示し続けているという。

だが北中米W杯で、ヴィニシウスとエンバペの明暗は分かれた。ヴィニシウスをエースとするブラジル代表はベスト16でノルウェーに敗れ、一方エンバペをエースとするフランス代表はベスト4まで進出。エンバペは8ゴール2アシストを決めるなど大活躍を見せている。

スペイン『アス』のアントニオ・ロペス氏は自身のコラムにおいて、W杯の活躍度から、ヴィニシウスがマドリーでエンバペと同格の扱いを受けるのが難しくなったと記している。

「W杯開幕前、レアル・マドリーがヴィニシウスとの契約を延長せず大会に臨ませるというのは、あまりに危険な決断に思えた。だがこの賭けは、フロレンティーノ（・ペレス会長）にとって、それほど悪い結果にはならなかった」

「W杯でヴィニシウスのパフォーマンスは悪くなかったし、チームのリーダーとしての役割も果たしたが、期待を突き抜けるような活躍は見せられず。世界トップの選手の中で、真っ先に帰国の途についている」

「その一方、エムバペは爆発的な活躍を見せている。得点王の有力候補であり、スター揃いのチームの中で国全体を背負って戦っている。来シーズン、このフランス人FWがマドリーの中心になることは明らかだ。ヴィニシウスのキリアンと同じ給与額を手にするとういう望みは、もはや消え去ったと言えるだろう」

とはいえレアル・マドリー、ヴィニシウスともに契約を延長する意思は強く、2026-27シーズン開始前に交渉が合意に至る可能性も噂されている。果たして、両者は互いに納得する形で新契約を締結することができるのだろうか。