バレンシア撃破のレアル・マドリー…モウリーニョ「アギーレにはこう言った。『悲しまないでくれ。こちらの選手の方がずっと上なんだ』と」

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レアル・マドリード監督モウリーニョ、バレンシア戦後会見。

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7日のラ・リーガ第12節、レアル・マドリーは敵地メスタージャでのバレンシア戦を3-0で制した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、現在のチームのプレーに確かな手応えを感じているようだ。

マドリーはバレンシア相手に主導権を握り、28分にMFフェデ・バルベルデのミドルシュートで先制。36分にMFジュード・ベリンガムの折り返しからMFアルダ・ギュレル、75分にギュレルのスルーパスからFWキリアン・エンバペとゴールを重ねて、公式戦8連勝を飾っている。

試合後会見に出席したモウリーニョ監督は、調子を上げるチームに対しての手応えを語っている。

「8連勝について？ 私たちは次の試合に勝利しなければならない。フットボールにおいて、素晴らしい数字というものは人々からすぐ忘れられる。私たちは過去の数字ではなく、現在のことだけを糧にしなければならないんだ」

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「私は普通に仕事をして、選手たちは見事なリアクションを見せている。今日の私たちはボールを保持することができ、守備の仕事はほとんどする必要がなかった。とはいえ、ボールを失ったときには素晴らしいリアクションを見せている。後半、私のベンチからはある光景が映った。こちらがボールを失い、アルダが自分のポジションにいなかったとき、キリアンがスプリントを見せて守備ブロックの穴を埋めたんだ。それが良い例だったと思う」

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「チームは大きく進化を遂げている。現在、選手たちは本当に団結しているんだ。私の経験から言わせてもらえば、このチームは何か良い予感がするよ」

バレンシアはハビエル・アギーレ監督が率いるチームらしく、極めてインテンシティーが高く、アグレッシブなプレーを見せた。後半途中にはエンバペに対するタックルで、DFホセ・ルイス・ガジャが退場となっている。

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「メスタージャというスタジアムは情熱そのものであり、自クラブの選手たちに対しても非常に厳しい要求を行う。そしてレアル・マドリーのように個人、集団の両面で圧倒的に優れたチームと対戦すると、いつも以上にフラストレーションが溜まるのだろう。だから自分の選手たちに、結果を手繰り寄せられるような戦い方をさせるんだよ」

「素晴らしかったのは、私たちが彼らにリアクションを取らず、落ち着き払ってプレーし続けたことだ。彼らのレッドカードについては、明らかにそうだったと思っている」

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モウリーニョ監督はその一方で、試合終了直後、バレンシアのアギーレ監督に伝えた言葉を明かしている。

「友人のアギーレにはこう言った。『どうか悲しまないでくれ。なぜなら、私の選手たちはあなたの選手たちよりも、ずっと優れているんだ』とね」

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「それが真実だ。バレンシアの問題はアギーレではない。彼は豊富な経験を持つ偉大な監督なのだから。それよりも、レアル・マドリーの選手たちが本当に素晴らしいんだ。彼らのような優れた選手たちがいれば、勝利にもっと近づくことができるのさ」