ヴィニシウスなしで最強布陣を見出したレアル・マドリー…バレンシアにも快勝して公式戦8連勝！佐藤龍之介は招集外

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レアル・マドリーがバレンシアに3発で快勝した。

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7日のラ・リーガ第12節、レアル・マドリーは敵地メスタージャでのバレンシア戦を3-0で制した。なおバレンシアの日本代表MF佐藤龍之介は招集外だった。

先週末に敵地カンプ・ノウでのクラシコ（○2-1）、ミッドウィークに“地獄”と呼ばれる敵地ALLWYNアリーナでのAEKアテネ戦（○3-2）を乗り越えたマドリー。インターナショナルウィーク前に臨む最後の一戦の舞台は、こちらも難所のメスタージャである。直近10シーズンの成績は4勝2分け4敗となっており、近年はヴィニシウスにまつわる騒動によって、バレンシアサポーターがマドリーに向ける敵意は大きく増幅している。

そのヴィニシウスはラ・リーガで4試合の出場停止処分となっており、このバレンシア戦が欠場する最後の試合に。モウリーニョ監督はGKクルトワ、DFバルベルデ、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列ベルナルド・シウバ、チュアメニ、前列ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、FWエンバペをスタメンとしている。

前半立ち上がり、マドリーは5バックのアギーレ・バレンシアに苦戦。垂直のようにも感じられるメスタージャのスタンドは圧倒的な熱狂をピッチに注ぎ込み、それに背中を押されるホームチームは極めてアグレッシブな守備を見せている。少し気圧された様子のマドリーは19分にチュアメニのボールロストからマジョールのシュートを許したが、ここではクルトワが安定の好セーブを披露。直後のCKではギド・ロドリゲスにネットを揺らされたが、これはオフサイドとなった。

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ただ、今季の“ベストメンバー”でプレーするマドリーは大崩れはせずに、徐々にゲームを支配。そして28分に先制点を決めた。ペナルティーエリア手前中央からのフリーキック、エンバペが放ったシュートは壁に当たって跳ね返り、エリア手前右のバルベルデのもとへ。背番号8が右足を振ると、地を這うボールが誰の足にも当たらず突き進み、そのまま枠内左に収まっている。バルベルデはAEKアテネ戦の92分弾に続く2試合連続ゴールで、今季通算3点目。

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先制したマドリーは、その後もベリンガムとギュレルを中心とした攻撃でバレンシアを押し込む。そして36分、ハイプレスでのボール奪取からカウンターを発動して、追加点を獲得。ベリンガムがペナルティーエリア内左に侵入して横パスを送ると、詰めていたギュレルが左足のシュートを決め切った（今季4点目）。試合はマドリーの2点リードで折り返す。

後半、マドリーは前に出ざるを得ないバレンシアを相手にポゼッションとカウンターを織り交ぜた攻撃を仕掛けて、75分に3点目を獲得。右サイドのギュレルがペペルとの勝負に勝利して前を向き、ペナルティーエリア内のエンバペにスルーパスを通す。マドリーのエースはGKディミトリエフスキもかわして、無人のゴールにボールを流し込んだ。エンバペは今季ラ・リーガ12試合13得点、公式戦16試合17得点。

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3点差としたマドリーは79分、エンバペに強烈なタックルを見舞ったガジャが一発レッドで退場となり、数的にも優位に立つ。モウリーニョ監督は84分にディオマンデ、ギュレル、B・シウバをブラヒム、エンドリッキ、カマヴィンガに代え、また89分にはエンバペ、ベリンガムとの交代でエスピ、チアゴ・ピタルチ（今季初出場）もピッチに立たせる。

マドリーは最後まで攻め続けながら、3点リードで試合終了のホイッスルを聞いた。公式戦8連勝、ラ・リーガ5連勝の同チームは勝ち点を30として暫定2位に位置。翌日に行われる暫定3位アトレティコ・マドリー（勝ち点28）と1位バルセロナ（勝ち点30）の直接対決を見守ることになる。

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マドリーは今季、ヴィニシウスがいない中で最高の強さを見出している。守備意識が散漫で、エンバペとの共存問題を抱え、なおかつ今季は個人技のキレも失っている背番号7がプレーしているときより、攻守で貢献できるディオマンデを左ウィングで起用した方がチームとしての機能性と安定感が増し、選手たちの個々の能力が生きる。それはディオマンデのほかバルベルデの右サイドバック、ギュレルの右サイドハーフ、B・シウバ＆チュアメニの2ボランチ、エンバペ＆ベリンガムの縦の関係性もすべてがはまっているためだ。

いずれにしても、ヴィニシウスの出場停止はこの試合までとなる。インターナショナルウィーク明け、モウリーニョ監督は一つの決断を迫られることになる。ヴィニシウスの再起を期すとしても、現状の“ベストメンバー”ではないとレギュラーから外すのか、それとも……。

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文＝相良未来