レアル・マドリー監督モウリーニョ、ハーフタイムに左SBを代えた理由は…「久保建英を相手にイエローカードを受けながらプレーするのは危険だ」

26日のラ・リーガ第1節延期分、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・ソシエダ戦に4-1で快勝した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、自チームの後半のパフォーマンスに対して満足感を表している。

前半は低調なパフォーマンスに終始したマドリーは、40分にFWキリアン・エンバペが先制点を決めるも、44分にMFルカ・スチッチのゴールを許して同点で試合を折り返す。しかし後半になりギアを上げると、エンバペが2得点、FWヴィニシウス・ジュニオールも1得点を記録して開幕2連勝を果たしている。

13年ぶりとなるベルナベルでの試合で勝利を飾ったモウリーニョ監督は、試合後会見で次のような感想を述べている。

「難しい試合だった。前半はうまくプレッシングがはまらなかった。レアル・ソシエダはチャンスをつくっていなかったが、1本の枠内シュートをモノにした。彼らの素晴らしい監督は素晴らしいゲームプランを練っていたね。ソシエダの両センターバックは大きく距離を取り、プレッシングを仕掛けるのが難しかった」

「この試合は調整のためにハイドレーションブレイクがほしい一戦だった。なかったからハーフタイムまで待つ必要が生じている。そして後半、私たちは3ゴールを決め、うまくいけば4ゴールにもなっていった（試合終了間際のMFブラヒム・ディアスのゴールが取り消された）。それでもソシエダは良いプレーを見せていたよ。私たちはジュード（・ベリンガム）、ヴィニシウスと、後半に凄まじいクオリティーを発揮できた」

モウリーニョ監督はハーフタイムにDFアルバロ・カレーラスを下げてDFマルク・ククレジャを投入。その理由については、イエローカードを受けていたカレーラスにとって、マッチアップするMF久保建英があまりに危険な存在だったからと説明している。

「カレーラスをククレジャと代えたのはイエローカードのためだ。イエローカードを受けながら90分にわたってクボと対戦するのは危険だ。彼は1対1が得意な若者だからね」



現地取材＝相良未来