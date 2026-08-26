ベルナベウが喝采…新生レアル・マドリー、エンバペのハットなどでソシエダに4発快勝！久保建英はほぼ見せ場なく74分に交代

26日のラ・リーガ第1節延期分、レアル・マドリー対レアル・ソシエダは4-1でマドリーの勝利に終わった。ソシエダの日本代表MF久保建英は2試合連続の先発出場を果たし、74分までプレーしている。

再びマドリー指揮官となったモウリーニョ監督が13年ぶり、日数にして4834日ぶりに同クラブ本拠地サンティアゴ・ベルナベウに帰還を果たした試合。13年前の最後の試合ではモウリーニョ監督の支持派が喝采を、反対派がブーイングを浴びせる混沌とした雰囲気だったが、時が流れて観客は温かな拍手でポルトガル人指揮官を迎えている。

モウリーニョ監督は第2節エスパニョール戦（○1-0）と同じスタメンを起用。GKクルトワ、DFダンフリース、コナテ、ハウセン、カレーラス、MF後列ベルナルド・シウバ、バルベルデ、前列ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス、FWエンバペをピッチに並べた。対してソシエダは、チームに最後に合流したワールドカップ王者オヤルサバルがこの一戦からスタメンに復帰。4-2-3-1の1トップに据えられ、久保はいつも通り右サイドハーフを務めている。

前半は均衡した展開に。開始直後はマドリーが攻撃に出てヴィニシウス、エンバペがシュートを放ち、5分を過ぎるとソシエダはボールを保持して攻め込む（マドリーは堅守速攻も厭わず）。ソシエダは11分に、ペナルティーエリア手前の久保のスルーパスからオヤルサバルがエリア内に侵入。しかし放ったシュートはクルトワに阻まれた。

15分を過ぎると、今度はマドリーがボールを持って攻め込むものの、ソシエダの堅守を前に苦戦。マドリーは過去2シーズンと同様、引いて守る相手を崩すことができず、何も起きない時間が続くとベルナベウの観客がどよどよし始める。そして35分にはソシエダが縦に速い攻撃を仕掛け、セルヒオ・ゴメスがわずかに枠を外れるボレーシュート……このチャンスをきっかけに観客は自チームにブーイングを吹き始め、モウリーニョ監督はまだ前半の途中だというのに5選手にウォームアップを命じている。

すると40分、ピッチ内のマドリーの選手たちが、交代の準備に触発されたように先制点を決め切った。バルベルデが中盤からボールを持ち上がり、前線へとスルーパス。ペナルティーエリア内でこのボールを受けたエンバペが、左足のシュートでネットを揺らしている。エンバペは今季初得点。





このゴールにベルナベウは喜び、苛立ちを静めたが、それも長くは続かない。44分、ソシエダがスコアをタイに戻した。後方のロングボールからオチエングがDFラインを突破してペナルティーエリア内左に侵入。シュートはコナテに当たったが、エリア内右にこぼれたボールを飛び込んできたスチッチが押し込んでいる。前半は1-1で終了。モウリーニョ監督はハーフタイムにカレーラスをククレジャに代えている。久保は、ワールドカップで一度も相手に抜かれなかった“鉄人”にマークされることになった。

迎えた後半はマドリーが再びボールを保持し、60分に再びエンバペがゴールを決めた。エンバペがベリンガムとのワン・ツーでペナルティーエリア内に抜け出し、右足のシュートを突き刺している。その後マドリーはカウンター主体でゴールを狙い、68分に3点目も獲得。ペナルティーエリア内でベリンガムがボールを保持して、一度奪われたそれを長い足で奪い返して横パス。これをヴィニシウスが押し込んだ。前半はブーイングが起こるなど、その要求の厳しさを改めて示したベルナベウだったが、後半はお祭りムードに包まれている。





対して2点ビハインドを負い、攻めるしかなくなったソシエダは、マドリーの集中した守備を前に苦戦。久保はというと、アタッカーにとって“イヤな間合い”で守るククレジャとマッチアップし、まったくドリブルを仕掛けずボールを回すことに徹していた。マタラッツォ監督は74分、そんな久保を下げてゲデスをピッチに立たせる。久保はこの試合序盤のチャンスメイク以外、存在感を見せられなかった。一方モウリーニョ監督は77分、ベリンガム、ギュレルとの交代でブラヒム、カマヴィンガを投入した。





そして80分、次のゴールが生まれる。決めたのはまたもマドリー、またもエンバペ。右CKの流れから、ペナルティーエリア手前のヴィニシウスがエリア内に走り込むエンバペにスルーパス。エンバペは左足のループシュートでGKレミーロを破りハットトリックを達成。ベルナベウは場内アナウンスが「ハットトリックをしたのはキリアン？」と問いかけ、観客が「エンバペ！」と返答するやり取りを3回繰り返している。モウリーニョ監督はその後、ヴィニシウス、ベルナルド・シウバをディオマンデ、エスピと代えて交代カードを使い切った。マドリー史上最高額の移籍金（1億2500万ユーロ）で加わったディオマンデに対して、拍手はほとんどなし。ここから結果を手にして、認められる必要があるのだろう。

結局、マドリーは3点リードを維持したまま試合終了を迎え、開幕2連勝を達成。対するソシエダは開幕2連敗と厳しいスタートを切っている。ベルナベウの観客は終了のホイッスルが吹かれると、一斉に立ち上がってマドリーに拍手を送った。前半こそ厳しい雰囲気を醸し出したが、終わってみれば新生モウ・マドリーに期待感を抱いていた様子だ。

実際、マドリーの後半のプレーの質は高かった。鍵になったのはベリンガム。2ボランチの前でトップ下としてプレーするイングランド代表MFは、激しいアップダウンを必要とせず、スペースに入り込んだりマークを引き付けたりと、極めて効果的なプレーを見せていた。ラ・リーガ選出のMVPはエンバペだったが、ベリンガムは影のMVPと言えるだろう。





現地取材＝相良未来