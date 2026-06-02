レアル・マドリー会長候補の37歳実業家「私が当選した場合、ラウールがスポーツディレクターとなる」

レアル・マドリー会長候補のエンリケ・リケルメ氏（37）は、自身が会長となった場合にはラウール・ゴンサレス氏がスポーツディレクターを務めることを明らかにした。

再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを経営するエンリケ・リケルメ氏はレアル・マドリーの会長選挙に立候補し、現在選挙運動でフロレンティーノ・ペレス現会長としのぎを削っている。

スペイン『カデナ・セール』とのインタビューに応じたリケルメ氏は、自身が当選したあかつきには現在クラブに存在しないスポーツディレクター職を設けることを公言。そして同職に就くのが、レアル・マドリーの歴代最多出場記録を保持し、昨季まで同クラブのBチームを指揮していたラウール・ゴンサレス氏であることを明かしている。

「スポーツディレクターになる人物とはすでに合意している。彼はスペイン人だ。私たちはマドリディスモに、クラブのDNAに確固とした価値を取り戻さなくてはらない」

「スポーツディレクターはレアル・マドリーの伝説であるべきだ。このクラブで16シーズンにわたって在籍し、740試合に出場して300ゴールを決め、スペイン代表として100試合に出場した……。彼以上にこの“カーサ・ブランカ（ホワイトハウス）”を知る人物はいない」

「スポーツ面のプロジェクトを引っ張るのは、ラウール・ゴンサレス・ブランコだ。私が会長となれば、ラウールがスポーツディレクターとなる」

ラウール氏は昨季までマドリーのBチームを務めていたが、ペレス現会長から信頼を寄せられておらず、トップチーム指揮官になる可能性はなかったとされている。

というのも現役時代のラウール氏は、ラモン・メンドーサ氏が会長を務めていた時代にトップチームデビューを果たすなど、ペレス会長が手塩にかけた選手ではなかった。ペレス会長自らが獲得したジネディーヌ・ジダン氏のように、同会長の寵愛を受けていたとは言い難い存在だったとされている。