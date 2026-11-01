エンバペ、ディオマンデ、ベリンガム弾炸裂…レアル・マドリーが公式戦6連勝！ヴィニシウス不在でチームの最適解を見出す

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レアル・マドリーがラシンに快勝した。

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1日のラ・リーガ第11節、レアル・マドリーは敵地サルディネロでのラシン・サンタンデール戦を3-0で制した。

前節クラシコで会心の勝利を飾り、勢いも評価も上げているマドリー。このラシン戦（サルディネロでのプレーは15年ぶりだ）、モウリーニョ監督はクラシコから2人だけメンバーを変更した。ルニンに代わり風邪から回復したクルトワにゴールを守らせ、また右サイドバックはバルベルデではなく、出場機会に恵まれないトレントを起用している。

マドリーの全スタメンはGKクルトワ、DFトレント、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列ベルナルド・シウバ、チュアメニ、前列ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、FWエンバペ。B・シウバは2ボランチの一角として、居場所を手にしたようだ。

前半、マドリーはボールを保持してラシン陣地で試合を進める。ギュレル、B・シウバ、ベリンガムがいることで展開力を欠くことはなく、前線ではエンバペ、ディオマンデが自慢の突破力で違いをつくろうとした。7分には、ペナルティーエリア内右のトレントが折り返したボールにギュレルが右足で合わせたが、これは枠を捉えきれなかった。

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マドリーが先制点を記録したのは11分のことだった。エンバペがペナルティーエリア内でプラティに倒されたとしてPKの判定に。右手で体を遮られたということで、PKは厳しい判定にも感じられたが、判定が覆されることはなかった。キッカーはエンバペ自身が務め、冷静にシュートを決めきり、ラ・リーガ得点数を12に伸ばしている（得点ランクでは15得点のハフィーニャに次いで2位に位置）。

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この先制点によって試合はマドリーが圧倒的優位に。ホセ・アルベルト監督率いるラシンは、基本的にボールを保持して攻め込むチームで、マドリーが得意とする速攻に弱い。マドリーはコンパクトかつ堅い守備でラシンの攻撃を無効化しつつ（ディオマンデの献身的な守りは特筆に値する）、トランジションから追加点を狙った。

そして22分、マドリーが狙い通り縦に速い展開から2点目を獲得。ハーフウェーライン付近のエンバペが相手DFを背負いながらパスを受け、すぐ横のギュレルにボールをつなぐ。するとギュレルは左足ダイレクトで、DFラインを抜け出すベリンガムにスルーパス。ベリンガムはそのままゴール前まで進み、GKアギレサバラもかわしてボールを枠内に流し込んだ。ベリンガムはこれがラ・リーガ4点目。

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マドリーの勢いはその後も収まらず、36分に右CKの流れから加点した。ペナルティーエリア手前にこぼれたボールにディオマンデが詰める。右足で放ったハーフボレーは、コースだけ見れば完璧なシュートではなかった。それでもボールスピードは暴力的なほどに速く、アギレサバラの反応を完全に置き去りにして、枠内に突き刺さっている。ディオマンではラ・リーガ3点目。

後半、マドリーは少しペースを落としつつ、ポゼッションと速攻を織り交ぜながらさらなるゴールを狙う。モウリーニョ監督は67分に1枚目の交代カードを切り、ギュレルを下げてブラヒムを投入。72分にはペナルティーエリア内でチュアメニがハンドを犯したとしてラシンのPK判定となったが、これはVAR介入の結果、取り消しとなった。

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モウリーニョ監督は77分にB・シウバをカマヴィンガ、86分にディオマンデをエンドリッキに代える。マドリーはその後も統率の取れた守備でラシンの攻撃を跳ね返しながら、3点リードのまま試合終了のホイッスルを聞いた。ラ・リーガ4連勝（公式戦6連勝）のマドリーは3位に位置。勝ち点を27として、首位バルセロナを3ポイント差、2位アトレティコを1ポイント差で追っている。

マドリーにとってこのラシン戦は、ラ・リーガで4試合出場停止となったヴィニシウス不在で戦った3試合目だったが、現状では彼がいない方がチームが機能することが浮き彫りに。ディオマンデは攻撃でも違いをつくり、守備でもククレジャのカバーをしっかりこなすなど、チームにとって明らかにプラスになっている。今季覚醒を果たしたギュレルを右サイドハーフで使うためにも、今はヴィニシウスではなくディオマンデを左ウィングとする方が良さそうだ。

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守備意識が低く、個人技でも精細を欠いている現在のヴィニシウスは、過去の輝きを取り戻すべきだと思うが……モウリーニョ監督はヴィニシウスが復帰した後、どのような判断を下すのだろうか。

文＝相良未来