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レアル・マドリーがPSVに5発大勝。

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24日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節、レアル・マドリー対PSVは5-1でマドリーの勝利に終わった。PSVの日本代表MF佐野航大は17試合連続出場を果たし、78分に交代している。

首位アーセナルと勝ち点12で並び2位に位置するマドリーと、勝ち点4で24位とベスト16進出に黄信号が灯るPSVの対戦。マドリーはモウリーニョ監督が宣言していた通りヴィニシウスが先発し、その一方でベリンガムを休ませている。全スタメンはGKクルトワ、DFバルベルデ、ミリトン、リュディガー、ククレジャ、MF後列ベルナルド・シウバ、チュアメニ、前列ディオマンデ、ギュレル、ヴィニシウス、FWエンバペで、フォーメーションは4-3-3。対してPSVの佐野は4-4-2の2ボランチの一角を務めている。

前半はPSVが優位に試合を進める。ピーター・ボス監督率いるチームは、マンマークに近い戦術でマドリーのビルドアップを阻害。高い位置でボールを奪い、ショートカウンターにつなげていく。3分にマイナンスがヘディングシュート、5分にルベン・ファン・ボメルがミドルシュートでゴールをうかがうも、どちらも枠を外れた。

佐野はというと、マドリーのビルドアップの要となるベルナルド・シウバのマークについた。“猟犬”にも例えられる日本代表MFは、“獲物”とした世界屈指のMFにぴったりと張り付き、自由なプレーを許さず。マドリーのチームとして仕掛ける攻撃の歯車は、そこで止まることになった。

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苦しい試合を強いられるマドリーは個人技からゴールを狙うも、11分にヴィニシウスがカットインから放ったシュートはわずかに枠の外へ。また14分にはカウンターからエンバペが独走。だがゴール前でギュレルへのパスが狂って、チャンスを生かし切ることはできなかった。対してPSVは28分、前線でのボール奪取からペナルティーエリア手前左の佐野がミドルシュートでゴールをうかがったが、これは枠の左に外れている。

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そして32分、ついに先制点が生まれる。決めたのはPSV。チュアメニがペナルティーエリア内でマイナンスの足を踏みつけ、オンフィールドレビューの結果PKが指示される。キッカーのペリシッチが、冷静にシュートを決め切っている。前半はPSVの1点リードで終了した。

モウリーニョ監督はハーフタイムにミリトン、リュディガー、チュアメニを下げてコナテ、ハウセン、ベリンガムを投入。迎えた後半、マドリーは前半から一転して攻勢を見せる。ベルナルド・シウバがDFラインまで下がり、ギュレルとベリンガムもビルドアップに参加することでその展開力は跳ね上がり、面を食らったPSVに波状攻撃を仕掛ける。とりわけベリンガムはあらゆる場所に顔を出し、ボールを取られない圧倒的技術でアクセントになり続けていた。

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観客の応援を受けながらPSV陣内で試合を進めるマドリーは、次々とゴールを決めていく。同点弾を決めたのは50分のこと。ペナルティーエリア内左でディオマンデの横パス、ギュレルのヒールパスとボールをつないでいき、バルベルデが右足のシュートを突き刺した。そして60分には、ベリンガムの超絶としか言いようがないゴラッソでスコアをひっくり返す。背番号5はペナルティーエリア手前でボールをリフティングし、右足アウトサイドでボレーシュート。曲線を描くボールはGKの横っ飛びもむなしく枠内右に飛び込んだ。

マドリーの勢いは逆転後も衰えず、64分には佐野のミスから3点目も獲得。佐野は自陣ゴール前に走りながらGKのパスを受けたが、ダイレクトではたいたボールはギュレルの足元に。マドリーはギュレルのパスからエンバペがシュートを決め切っている。ゴールに直結する致命的なミスを犯した佐野は、78分に交代でピッチから下がった。

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その後マドリーは、前に出て攻撃を仕掛けるPSV相手にカウンターを仕掛け、84分にエンバペ、87分にヴィニシウスが加点。大量5得点でPSVを粉砕し、CL全勝をキープしている（公式戦は10連勝）。

マドリーはモウリーニョ監督のハーフタイムの選手交代で顔つきをガラッと変えた。ギュレル、ベルナルド・シウバにベリンガム、ハウセンを加えたことで展開力を飛躍させたチームは、プレーリズムも精度も凄まじく言葉通りPSVを圧倒した。ボールを奪われても強靭なプレッシングですぐに奪い返して、ベリンガム、エンバペ、ヴィニシウスらが個人技を生かした波状攻撃を仕掛ける……後半のプレーを続けられるならば、今季のマドリーは間違いなくCL優勝候補だろう。

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一方、佐野にとっては失点につながるパスミスもあり、悔しい試合になってしまった。とはいえ、後半はチーム力の差が前面に出た結果であり、前半にベルナルド・シウバを封じ、マドリーを機能不全に陥らせた力量は認められるべきだろう。

現地取材＝相良未来