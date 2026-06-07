レアル・マドリー会長選挙、ペレス氏が再選！モウリーニョ監督の招へい決定＆クラブ史上最高額でスター選手獲得へ

7日にレアル・マドリーの会長選挙の投票が行われ、フロレンティーノ・ペレス会長（79）の再選が決定している。

ペレス会長は5月12日、2029年に行われるはずだった会長選挙を前倒しで実施することを発表。再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを運営する実業家エンリケ・リケルメ氏（37）が今回の選挙に立候補したが、ペレス会長が圧勝で再選している。マドリーのソシオ（クラブ会員）による投票の結果、ペレス会長は67％の得票率を獲得した。

立候補の条件であるクラブ予算15%（約1億8700万ユーロ＝約350億円）の保証にこぎつけたエンリケ氏だったが、ほぼ準備期間がない選挙で苦戦を強いられることになった。ラウール氏のスポーツディレクター就任、マンチェスター・シティMFロドリ、同FWアーリング・ハーランドの獲得、ユルゲン・クロップ氏の監督招聘を公約してソシオを惹きつけようとしたものの、結果的にはペレス会長に大差をつけられることになった。

その一方で、マドリー会長を22年間務めて、チャンピオンズリーグ7回優勝という実績を持つペレス会長は、今回の再選によって任期が2029年から2030年まで続くことに。欧州最大の建設会社ACSの代表者でもあるペレス会長は、この選挙期間中にジョゼ・モウリーニョ監督の招聘、DFイブラヒマ・コナテ、DFデンゼル・ダンフリースの獲得を公約していたが、それらのオペレーションは正式発表を待つのみとなった。モウリーニョ監督についてはベンフィカに契約解除金として1500万ユーロを支払い、リヴァプールとの契約が切れるコナテはフリーで引き入れ、ダンフリースはインテルに移籍金として2000万ユーロ前後を支払うことになる。

ペレス会長はまた、「私は8日にあるクラブに対して、マドリー史上最高の移籍金を提示するつもりだ。少なくとも1億5000万ユーロ（約280億円）をね。完全なるガラクティコ（銀河系選手）を獲得する」と公言していた。そのスター選手はバイエルン・ミュンヘンMFマイケル・オリーセと目されているが、実際に獲得できるかにも注目が集まる。