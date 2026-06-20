レアル・マドリーはオリーセ獲得を実現するのか…スペイン紙「現時点でバイエルンに売却する気はない。が、物を言うのは選手の意思だ」

レアル・マドリーは、やはりバイエルン・ミュンヘンのフランス代表MFマイケル・オリーセを狙い続けているようだ。

スペインのスポーツ紙『マルカ』は先に、フロレンティーノ・ペレス会長の再選が決まったレアル・マドリーにとって、オリーセ獲得は「夢」であると報道。最大で移籍金2億2000万ユーロ（約400億円）を支払う用意があり、資金捻出のためにMFフェデ・バルベルデやMFオーレリアン・チュアメニなど、中盤の選手の放出を検討しているとも伝えた。

そして会長選挙の段階から、マドリーがオリーセを狙っていると報じていた『アス』も、フランス代表MF獲得の動きが継続していることを強調する。北中米ワールドカップでの活躍で市場価値がさらに跳ね上がりそうなオリーセについて、バイエルンに「現時点では交渉の席につく考えはない」ようだが、マドリーも簡単にあきらめる気はない様子。『マルカ』と同じくスペイン首都に本拠を構える『アス』は、ペレス会長率いるクラブが「今はほぼ不可能に思える獲得を実現すべく動き続けている」と記した。

同紙はさらに、たとえバイエルンに売却の意思はなくとも、究極的に「物を言うのは選手の意思」との見解も示している。

「レアル・マドリーは、ここ1年間でフットボール界に最たるインパクトを与えたオリーセの獲得を実現すべく働きかけ続けている。対してバイエルンのメッセージは変わらず、オリーセを非売品としている。しかし物を言うのは選手の意思である。バイエルンは最も市場価値が高いであろうオリーセとの契約を見直さざるを得ないことを理解している」

「その一方でドイツ国内では、PSGがネイマールに支払った史上最高額の移籍金2億2200万ユーロを過去のものとなる可能性がささやかれている。バイエルンがそれよりも高い移籍金でオリーセを売却することによって、だ。この夏は長くなる。まだ、始まってすらいないのだろう」

ペレス会長率いるレアル・マドリーはかつて、世界で最も旬の選手を大金で引き入れる“移籍市場の王様”だった。今夏オリーセを引き入れることで、そのような姿を再び見せるのだろうか。