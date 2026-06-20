レアル・マドリー、オリーセ獲得の動きを声明で否定！「選手や代理人と接触していない」…過去にはエンバペ獲得を否定したことも

レアル・マドリーは20日、バイエルン・ミュンヘンMFマイケル・オリーセ獲得の動きを声明で否定した。

スペイン『マルカ』や『アス』は、レアル・マドリーのオリーセ獲得に向けた動きを察知したと報道。『マルカ』は同クラブが最大で移籍金2億2000万ユーロ（約400億円）を支払う用意があり、資金捻出のためにMFフェデ・バルベルデやMFオーレリアン・チュアメニなど、中盤の選手の放出を検討しているとも伝えていた。

だがレアル・マドリーは、こうした一連の報道を否定。次のような声明を伝えている。

「一部メディアで報じられている、バイエルン・ミュンヘン所属選手マイケル・オリーセへの関心について、レアル・マドリーは当該選手、代理人、周辺関係者と直接的・間接的を問わず、一切の接触を行っていないことをここに表明させていただきます」

「レアル・マドリーはまた、バイエルン・ミュンヘンとの間に築いている良好な関係を強調します。両クラブは敬意、協力、称賛の気持ちを長い歴史の中で共有しており、事実と異なる憶測が流布されていることを遺憾に感じています」

「両クラブは信頼と相互の尊重に基づいた関係を保ってきました。これは他クラブに所属する選手に関心を持った場合、まずはクラブ間で話し合うべきであるという共通認識にも反映されています。これはバイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリーの歴史的な関係を支えてきた、組織と有する誠実さの原則に基づいています」

なおレアル・マドリーの会長選挙帰還中、オリーセ獲得の動きが初めて報じられた際、バイエルンのヘルベルト・ハイナーCEOは「マイケル・オリーセはバイエルンの選手であり、長期の契約を結んでいる。私たちは“売るクラブ”ではないんだ」「フロレンティーノ・ペレスが私たちにオファーを提示したいならば……面倒は避けておいた方がいいぞ」と警告を行っていた。レアル・マドリーは今回の声明で、選手側と接触したことを真っ向から否定した格好だ。

ただし、レアル・マドリーが本当にオリーセに興味を持っていないのかは、現地で疑いの目が向けられている。というのも、同クラブは2023年9月にエンバペ獲得報道が出た際にも、似たような声明を出していたからだ。

レアル・マドリーはその際には「最近、様々なメディアによって放送・掲載されたキリアン・エンバペと当クラブとの間で行われているとされる交渉についての憶測に対し、レアル・マドリーはこれらの情報が完全に虚偽であり、当該選手との間でそのような交渉は行われていないことを表します。エンバペはPSGに所属する選手です」と伝えていた。しかし2023-24シーズンが終了した後、エンバペはマドリー加入が正式に決定している。

なお他クラブと契約中の選手と接触して交渉を行った場合、FIFAから処分を科される可能性がある。マドリーのエンバペ、オリーセに関する声明は、FIFAの規則に抵触していないことを強調するものとも受け取れそうだ。