レアル・マドリー、会長選挙終了後にニコ・パス復帰を発表へ…市場価値8000万ユーロの選手を1000万ユーロ以下で買い戻す

レアル・マドリーは会長選挙後に、コモMFニコ・パスの復帰を正式発表するようだ。スペイン『アス』が報じている。

今季チャンピオンズリーグ出場権を獲得したコモの絶対的中心だったニコ・パス。レアル・マドリーは現在、フロレンティーノ・ペレス会長とエンリケ・リケルメ氏が会長選挙でしのぎを削っている真っ最中だが、選挙日（6月7日）の後、どちらが勝ったかにかかわらず同選手の買い戻しが正式に発表される見通しとのことだ。『アス』によると、マドリーの現首脳陣がそのように話しているという。

移籍専門サイト『トランスファー・マルクト』によれば、ニコ・パスの市場価値はコモでの活躍によって8000万ユーロ（約150億円）まで上がっている。レアル・マドリーはそんなアルゼンチン代表MFを1000万ユーロ（約18億円）以下の額で買い戻せるために、会長選挙の結果にかかわらず、オプションを行使しない理由が存在しないようだ。マドリーの現首脳陣はニコ・パスと定期的に連絡を取っており、選手本人は2シーズンにわたって在籍したコモに愛着を感じながらも、復帰を了承しているとされる。

なおDFハコボ・ラモンも所属するなど、レアル・マドリーの下部組織出身選手を重用してきたコモは、マドリーBチームでプレーするFWダニエル・ジャニェス、DFヘスス・フォルテアらに興味を持っている様子。ニコ・パス放出後、新たに“マドリー産”の選手を引き入れるのかもしれない。