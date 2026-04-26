レアル・マドリーがニコ・パスの買い戻しを決断、全関係者に周知させる…スペイン紙報道

レアル・マドリーがコモMFニコ・パス(21)の買い戻しオプションの行使を決定した。スペイン『アス』が報じている。

マドリーの下部組織出身のニコ・パスは、2024年に同クラブからコモへと移籍。セスク・ファブレガス監督率いるチームでは絶対的存在として活躍し、今季は公式戦37試合に出場して13ゴール8アシストを記録している。

マドリーのニコ・パスの買い戻しオプション行使は以前から噂されてきたが、『アス』によれば、すでに決定事項となった模様。行使期限は5月30日までと、まだ時間的の猶予があるが、コモら全関係者に対して買い戻す意思を伝えるようすでに動きを見せたとのことだ。

ニコ・パスに対しては複数のクラブが興味を持っていたようだが、マドリーは他クラブに所属する下部組織出身選手について、買い戻しや望まないクラブへの移籍を防ぐために可能な限り状況をコントロールしているとされる。オサスナでブレイクし、バルセロナが獲得を狙っていると報じられたMFビクトール・ムニョスについても注視を続けているという。マドリーは同選手についても買い戻しオプションや優先交渉権、将来的な移籍の際に移籍金の50％を手にする権利を持っている。

なおコモは2年前にニコ・パス、昨季にはDFハコボ・ラモンを獲得するなど、マドリーと良好な関係を築いており、新たな選手の移籍についても話し合っている様子。コモの強化部門はここ最近にマドリーのクラブオフィスを訪れ、FWダニエル・ジャニェスやDFヘスス・フォルテアへの興味を示したという。



