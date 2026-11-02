ラシンに3-0勝利のレアル・マドリー、モウリーニョ「ディオマンデやベリンガムがその身を犠牲にして守備をする…前向きなメッセージだ」

共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリー監督モウリーニョ、ラシン戦後コメント。

広告

1日のラ・リーガ第11節、レアル・マドリーは敵地サルディネロでのラシン・サンタンデール戦に3-0で勝利した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、チームの成長ぶりに満足感を表している。スペイン『アス』がコメントを伝えた。

クラシコで会心の勝利を収めたマドリーは、このラシン戦でも好パフォーマンスを披露した。11分にFWキリアン・エンバペのPKで先制すると、22分にはMFアルダ・ギュレルのスルーパスからMFジュード・ベリンガムが加点。さらに36分にはMFヤン・ディオマンデが強烈なハーフボレーを突き刺して、前半だけで勝負を決めた。

試合後会見に出席したモウリーニョ監督は、チームのプレーを最適化できたかを問われて、次のように返答している。

「100％ではないが成長している。4カ月未満という期間では物足りないが、少しずつ良くなってはいる。私は初日に分からなかったことについて理解を深め、選手たちも自分の監督としてのキャラクターを分かるようになってきた。人間としてのキャラクターなど二次的なものだからね。選手たちは私にとって交渉の余地がないことが何かを理解している」

広告 広告

「私たちの間には人間的な良いつながりと、選手と監督としての良いつながりがある。良い調子だ。しかし、今週どうなるか見てみようじゃないか。これから難しい2試合がやってくる（AEK戦とバレンシア戦）。どちらも重要な試合だ」

Related Topics

3-0とした後もディオマンデとベリンガムは献身的な守備を見せていたが、それがチームにとってポジティブなメッセージであるか問われると、こう返した。

「現在は全員がそうしようとしている。フィジカルや戦術理解力によって守備的な仕事を得意とする選手たちがいるが、献身的な姿勢を見せる選手たちも大切だ。チームは良くなっているし、良いプレーを見せている。私の意見を言わせてもらえば、今日は手にしたチャンス数からして、もっとゴールを決めなくてはいけなかった」

広告

「一方で引いて守るとき、チームはしっかりとコンパクトにまとまっていた。この成長ぶりを幸せに思うよ。確かに、より攻撃的な選手たちが自分を犠牲にして守備に取り組むのは、チームにとってポジティブなメッセージだろう」

この試合では疑惑の判定も存在した。序盤にエンバペが獲得したPKはあまりに厳しい判定と指摘され、また終盤にMFオーレリアン・チュアメニがPA内でハンドを犯したという判定は、VAR介入後に取り消しとなっている。サルディネロの観客は審判への不満を隠せなかった。

広告

「私の意見を言うならば、彼らはすべてに抗議をしている（笑）。私はこのスタジアムが好きだし、ここのサポーターを気に入っている。彼らには確固としたキャラクターがあり、映画を観るような感覚でここに来ているわけじゃない。彼らは興行を見るためではなく、試合に参加するために、対戦相手にとって難しい雰囲気をつくるためにやって来るんだ」

「しかし、彼らは気持ちでもって試合に参加しているため、その多くがルールを理解していない。そのルールは何度も変更が加わるんだ。チュアメニの跳ね返ったボールからのハンドは、絶対にPKじゃない。あのボールは体に当たってから手に当たった。それは決してPKにはならない」

広告

「審判が最初にPKの笛を吹いたとき、私は落ち着き払っていた。60メートルの距離からは確認できないからね。その後にiPadで確認して、『VARが寝ていなければPKにはならない』と言い聞かせたよ。審判の技術的なジャッジは非常に優れており、何枚かイエローカードを出しただけで全体の管理もよかった。私にとって、PKじゃなかったのは当然のことだ」