モウリーニョ「ハリー・ケインのバロンドール受賞はうれしい。その一方でエンバペは唯一無二だ」

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レアル・マドリー監督モウリーニョ、今年のバロンドールを語る。

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、FWハリー・ケインが受賞した2026年バロンドールについて言及している。

バルセロナFWラミン・ヤマルが3位、マドリーFWキリアン・エンバペが2位に終わり、バイエルンFWハリー・ケインが受賞を果たした今年のバロンドール。モウリーニョ監督はトッテナム時代の教え子の受賞を喜び、その一方でエンバペが受賞を逃したことを悲しんでいる。

「私はハリーとともに働けるという栄誉にあずかった。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロフェッショナルであり、素晴らしい人間だ。もちろん、自分の選手が受賞できなかったことに失望は感じる。だが誠実に言わせてもらって、ハリーの受賞をとても幸せに感じているよ。彼は……今、32歳か32歳か分からないが、こうした喜びを手にするのにふさわしい選手なのだから。彼のキャリアの集大成と言える賞だろう」

「その一方で……キリアンはキリアンであり、唯一無二の存在だ。バロンドール受賞者は毎年現れる。まあ……メッシ、クリスティアーノ、ロナウド、ロナウド・ナザリオ、プラティニと繰り返し受賞をする選手もいるが、いずれにしてもバロンドール受賞者は毎年出ているんだ。しかしワールドカップの歴代最多得点者は一人だけで、キリアン以外に存在しない。たった一人しかいないため、キリアンは唯一無二となるんだよ」

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「バロンドールの投票については、ほかにも開いた口が塞がらないことがある。ジュード・ベリンガムが11位？ ……ノーコメントだ。この話はもうここで終わりにしよう」