クラシコ勝利のレアル・マドリー…モウリーニョ「上の空になっている選手は許さん。目標はバルサ撃破ではなくリーグに勝つこと」

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レアル・マドリー監督モウリーニョ、クラシコ後コメント。

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25日のラ・リーガ第10節、レアル・マドリーは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦に2-1で勝利した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、自チームのプレーに大きな満足感を表している。スペイン『アス』がコメントを伝えた。

マドリーはバルセロナのポゼッションを許しながらも、堅守からの速攻を中心にゴールを狙い、41分にエンバペが先制点を獲得。61分にはCKの流れからFWハフィーニャの同点弾を許すも、その後も堅い守りを見せ続けると、87分にMFジュード・ベリンガム、MFエドゥアルド・カマヴィンガとボールを繋いで再びエンバペがゴールを決めている。1点リードを守り切ってクラシコを制したマドリーは、首位バルセロナとの勝ち点差を3に縮めている。

モウリーニョ監督は試合後、次のような感想を述べた。

「何よりも言いたいのは、素晴らしい試合だったということだ。とてもレベルが高かった。フットボールを愛する人々は、この試合を見るために立ち止まっただろうね。私のチームについて話すと、選手たちは並外れた試合を演じている。素晴らしい規律があり、集中していて、相手がプレスを仕掛けてくる状況で後方から攻撃を仕掛ける勇敢さがあった」

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「後半の立ち上がりには2-0とするチャンスもあった。ジュードとキリアンが2対1の状況をつくってね。ビハインドを負ったバルセロナは力強く攻めてきたが、しかし私たちが冷静さを欠くことはなかった。選手たちは強敵を相手に見事な勝利をつかんだんだ」

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「審判も素晴らしい試合をし、一方のVARは試合に大きく影響しそうな60分の場面で居眠りをしていた。カンセロのディオマンデに対するタックルは明らかにレッドだった。だが素晴らしい試合、素晴らしい勝利だったよ。選手たちはこの勝利にふさわしい」

モウリーニョ監督はまた、サプライズで先発起用したMFベルナルド・シウバ、途中出場からゴールに絡んだカマヴィンガ、風邪のGKティボ・クルトワの代わりにゴールを守ったGKアンドリー・ルニン、足を痛めながら後半途中までプレーしたMFフェデ・バルベルデに触れている。

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「ベルナルドについては、一緒に働くようになってからまだ3カ月なんだ。彼のことはよく知っているとはいえ、どのようにチームに組み込むかはまた別問題なんだ」

「ルニンについての質問はないな。もし彼のミスで負けていたら、最初か2番目に質問されていたはずだがね。彼には『ベンチに座るためじゃなく、出場するために練習しろ』と言っている。今日は落ち着き払った、安定感あるプレーを見せていた。私たちは世界最高のGKを擁しているが、今日はティボがプレーしなくても誰も泣かなかった」

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「カマヴィンガについて？ ベンチを見て、途中出場させる選手がおらず悩む監督は多い。私のベンチメンバーは豪華だ。カマヴィンガはライプツィヒ戦で素晴らしい試合を見せ、今日はベンチに座った。フリックは素晴らしい馬力のあるデ・ヨングを投入し、一方ベルナルドはペドリと長い時間戦って消耗していた。つまり試合は相手をマークし続けるため、カウンターを仕掛けるための足を必要としていたわけだ。チュアメニはイエローカードも受けていてポジションを守る必要があり、だからカマにスペースを突く必要があると言った」

「バルセロナ相手にスペースを突くのは難しい。攻撃をしてもオフサイドを取られるか、飛び出してくるGKの餌食になってしまうからね。しかしカマヴィンガのように2列目から飛び出せば、彼らにとっては厄介だ。うまくいったし、私たちは見事な試合を演じた。チームはさらに良い結果にも値したよ」

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「バルベルデについても何も言わないということはあり得ない。彼は負傷しながら40分以上プレーしていた。怪我をしていても、限界までプレーし続けることを望んだからだ。ピッチにいる間、本当に全力を尽くしてくれた」

アトレティコとのダービーを1-2で落とした際には大きな批判も受けたマドリーだが、モウリーニョ監督はそこからチームが立ち上がったことを強調。しかし、気を抜くことを許されないと選手たちに警告もしている。

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「確かに、ここ数試合で私たちはかなり良くなった。そのことを隠す必要はないが、別に過去のチームがひどかったわけではない。グループは良い調子だ。全員がしっかりと共感しているし、ピッチ外の選手たちは中の選手たちを支えている。とても良いグループだ。難しい時期にも団結できるというのは、本当に素晴らしい」

「アトレティコ戦で敗れたとき、その翌日にはすべてを忘れた。落ち着きながら前へと進んだんだ。そして今回は素晴らしい勝利をつかんだが、再び練習に取り組むとき、選手たちが上の空になっているようなことは許さない。今日勝って、次のサルディネロ（ラシン・サンタンデール戦）で負けたら意味がないんだ」

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「レアル・マドリーはカンプ・ノウで勝つためにプレーしているわけじゃない。そうではなくリーグで優勝するためにプレーしているんだよ。私たちは進み続けないといけない」