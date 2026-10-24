クラシコに臨むレアル・マドリー…モウリーニョ「試金石の一戦ではない。モウがいるマドリーは優勝するのだから」

25日のラ・リーガ第10節、レアル・マドリーは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦に臨む。前日会見に出席したジョゼ・モウリーニョ監督は、これまでの流れが関係ない一戦との見解を示している。クラブのオウンドメディアがコメントを伝えた。

「私たちは良い状態で試合を迎える。試合に勝ち、良いプレーを見せ、ゴールを決めている。だがクラシコはそれまでのことが影響しない試合だ。自分の経験から言って、クラシコやダービーでは、それ以前に起こったことに大きな意味がない」

モウリーニョ監督はまた、クラシコが自身の率いるマドリーにとって試金石になるかを問われて、“モウ節”を炸裂させている。

「試金石ではない。モウがいるマドリーはタイトルを勝ち取るんだ」

2シーズン無冠のマドリーは、本拠地サンティアゴ・ベルナベウで毎試合のようにブーイングを浴びている。しかしモウリーニョ監督は、選手たちがもっと信用されるに値するとの見解を示した。

「マドリーはそういうものなんだという感覚あがる。ただ私は選手たちが良いプレーを見せたら信用してほしいし、悪いプレーを見せたら監督を批判してほしいだけだ。それがあらゆる監督の歴史だと思う。試合は選手が勝つもので、監督は負けるもの……それが人生の掟なんだよ」

「クラシコはシーズン中、最低2回は行われる。何より重要なのは、その世界的な規模だ。ほかにも重要なことはあるが、クラシコは唯一無二であり、この試合で世界は止まるんだ」

マドリーには批判が集まり、バルセロナのプレーが称賛される現状については、どう考えているのだろうか。

「人々は1週間前、バルセロナが私たちに圧勝できると考え、今もなおそう考えている。その考えが変わるとは思わないし、バルサが誉められているとしても、私に影響はない」

「誠実に言って、私たちは称賛に値するプレーも見せてきた。だが、まるで終わったプロダクトのように扱われているんだ。フットボールにおいて、終わったプロダクトが存在することは難しい。私たちは3カ月前からプロセスをスタートさせたばかりで、プレシーズンやインターナショナルウィークを除けば1カ月半のみとなる」

「私たちは始まりのフェーズにいる。監督はチームを知り、分析し、歩みを貫こうとしている。選手たちも私を知っている最中だ。もう何年も一緒にやっているチームと私たちを比べるのはフェアじゃないだろう」

その一方で、バルセロナMFフェルミン・ロペスが「マドリーの訴えにはもう疲れた」と、マドリーの審判批判に苦言を呈したことについて意見を求められると、バルセロナの審判買収疑惑“ネグレイラ事件”や、現在も不可解な判定があることをほのめかしている。

「そうかもしれないが、私たちはまだ起こり続けているほかのことに疲れているんだよ」