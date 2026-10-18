バルベルデのボランチ起用に反対の声。モウリーニョ「いつかAIに取って代わられるとしても…今は私の分析の方がほかの意見より上だ」

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モウリーニョ監督、バルベルデのボランチ起用について…。

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、MFフェデ・バルベルデのボランチ起用の是非について言及した。

モウリーニョ監督はここ最近、2ボランチにバルベルデ＆MFオーレリアン・チュアメニを起用しているが、メディアとサポーターの間でこの組み合わせに疑問を呈する声が大きくなっている。

バルベルデ＆チュアメニでは攻撃の展開力と創造性に乏しく、とりわけバルベルデは中盤で窮屈にプレーするよりも、スペースに走り込める右サイドバックとしての起用が望ましいと指摘される。だが17日に会見に出席したモウリーニョ監督は、何よりも信用できるのが他者の意見ではなく、自分自身の分析であることを強調した。

「私がここにいるのは、自分の考える通りに物事を進めるためだ。それがチームにとって最善なのだから」

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「思うに、いつの日かAIやデータ分析がチームをつくり、監督はピッチ上で指示を送るだけになるのだろう。しかし今はまだ、監督が決断を下すんだ」

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「頭が固く、オープンではない監督が失礼を承知で言わせてもらう。フットボールを愛している、またはそれを仕事にしているために意見を口にする人々が存在する。だが、そうした意見が私の分析以上に価値を持つことはない」

「頑固な監督は可能性が限られた監督だ。同様に、ほかの意見にオープンな監督は良い監督ではない。私は自分のスタッフの意見にのみオープンとなる。考えを変えることはあるが、それは自分の分析によって変えることであり、外部の考えによってではない」

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「（チュアメニ＆バルベルデの2ボランチ起用について）方針を変えることもできる。一試合の中には様々な時間帯、様々なニュアンスがあるんだ。優れた陣容を持つチームにとって、5枚の選手交代は重要な要素なんだよ」