レアル・マドリー監督モウリーニョ「私のインテルは3日間後方に引いて守ることができた。マドリーにもその守り方を植え付けたい」

20日のラ・リーガ第7節、レアル・マドリーは敵地メトロポリターノでアトレティコ・マドリーとのダービーに臨む。前日会見に出席したジョゼ・モウリーニョ監督は、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームの強さを強調している。

「両チームの陣容を比較したくはない。オブラクとクルトワの比較とかも求めないでくれ。私から言えるのは、彼らは強いチームだということだ。素晴らしい監督が自分のDNAを体現する選手たちを集めており、多くの解決法を有している。それは長年の仕事の賜物だ。私は彼らが、最後までリーグ優勝を争うと考えている」

モウリーニョ監督はまた、レアル・マドリーの守備についてもコメント。ローブロックでの守備を学ぶ必要があると考えているようだ。

「ハイプレスとローブロックについて？ 自分が好きな考えと、持ち合わせているものでできることは異なる。私の監督としてのクオリティーの一つは、自分の選手たちのポテンシャルに適応できることだと思っている」

「例えば、私のインテルは90分にわたってローブロックの守備を実現できた。それで常に快適で、3日間だって過ごすことができたんだ。絶対にゴールを奪われることなくね」

「両チームの特徴は異なっている。だが、私は（マドリーにも）ローブロックの守備を植え付けられたらと考えているよ。なぜなら、そうした時間帯を迎えない方が難しいからだ。2分間か20分間かは知らないが、そのように守る方法を分かっていなくてはならない。それが今現在、チームの改善すべき点として取り組んでいることだ。私たちは、そうした時間帯を迎えることだって自覚しなくてはならない」