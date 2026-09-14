モウリーニョ「（バルセロナ＆アトレティコの）PKについて誰も聞かないのか？おかしくないか？」「君たち記者にはもう疲れた」

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、ラ・リーガ優勝を争うライバルたちのPK獲得について疑問を呈している。

15日のラ・リーガ第6節、敵地マルティネス・バレロでのエルチェ戦を前に会見に出席したモウリーニョ監督。試合前後に会見に出席するポルトガル人指揮官は、過密日程の中で質疑応答を繰り返すことに疲労している様子だった。

合計で13の質問に冗長に答えていった同指揮官は、最後に次のように語った。

「1週間で6回も会見をしているんだぞ！？ ほかの国では会見を控えることもあるが、この国はノーなんだ。私は君たち（報道陣）に疲れているし、君たちも私に疲れている。君たちももう、何を質問すればいいか分からないだろう」

「まあ、選手たちも少し同じだ。アトレティコは、私たちよりも1日休みが多い。だが週末のダービーの前には1日休みが少なくなる。そういうものなんだよ。君たちが会見を一つでも節約してくれたらいいが、まあこれが私たちの仕事だ」

広報はここで会見を終了させた。が、モウリーニョ監督はある質問がなかったことに納得がいかなかった。退室を促す広報に向けて「ペナルティーについては誰も聞かないのか？ おかしくないか？」と言って席を立ち、扉の方へ向かっている。

モウリーニョ監督が言及したのは、バルセロナとアトレティコがラ・リーガ第5節で獲得したPKについてだ。バルセロナはFWラミン・ヤマルが倒されたことで、アトレティコは相手選手のハンドによってPKを獲得して、それぞれ勝利を収めている。

第4節ベティス戦（●0-1）で、自分たちのPKが蹴り直しにならなかったことについても繰り返し不満を述べていたモウリーニョ監督だが、スペインの審判について語る意欲は尽きないようだ。